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В начале весны «Dомашний» покажет мелодрамы с Владимиром Селезнёвым, Анной Роскошной и Татьяной Чердынцевой

20 февраля
2023 год

Новости кино >>
20 февраля 2023

В начале весны линейку премьер «Сказочные мелодрамы» на «Dомашнем» откроет 6 марта в 19:00 «Тест на верность» Александра Горновского. Главные роли в мини-сериале исполнили Дарья Лузина и Владимир Селезнёв, уточняет пресс-служба телеканала.

«Тест на верность»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Сюжет закручен вокруг известного семейного психолога Анастасии. Благодаря ее работе многие пары преодолели кризис и обрели гармонию в семье. Однажды на прием к Насте приходит молодая пациентка Алина. У девушки драма в личной жизни – она влюблена в женатого мужчину, который не может уйти от надоедливой супруги. Чем больше Алина рассказывает о своей любовной связи, тем больше Анастасия проецирует ее ситуацию на свои отношения с мужем.

Компанию вышеназванным актерам составят Дмитрий Мазуров, Екатерина Чуйкова, Роман Перелыгин, Яна Есипович, Анна Небо и Юлия Благая.

«Солнце, море и любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

7 марта зрительницы смогут посмотреть премьеру мелодрамы Олега Кириченко «Солнце, море и любовь» с Анной Роскошной и Максимом Битюковым.

Это история Екатерины и Сергея, живущих благополучной жизнью семейной пары «со стажем». Катя пытается внести хоть какое-то разнообразие в их брак, но у нее это не совсем получается. В довершение, Катю увольняют с работы, и у нее происходит нервный срыв. Сергей, обеспокоенный состоянием жены, берет отпуск за свой счет, покупает билеты на морской курорт и везет семью в город своего детства. Однако семейный отдых по «горящей путевке» нарушает размеренное течение их жизни и таит в себе множество сюрпризов.

«Завтра будет всегда»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит премьерную линейку 8 марта мелодрама Глеба Якубовского «Завтра будет всегда», в которой главные роли исполнили Татьяна Чердынцева и Пётр Нестеров.

В поисках работы Вера вынуждена уехать в столицу, где устраивается уборщицей в студию известного фэшн-фотографа и ловеласа Геннадия Арбенина. Между ними завязывается роман, однако, испугавшись своих настоящих чувств, Геннадий предает Веру. Вернувшись в родной город, Вера находит свою семью на грани нищеты и в отчаянии соглашается стать женой обеспеченного бизнесмена Михаила Брумана. Осознавший свою ошибку Геннадий находит Веру и предлагает начать все сначала.

«Тёмное прошлое»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

9 марта состоится показ мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Тёмное прошлое» с Анной Здор и Сергеем Губановым.

По сюжету Таня уже много лет пытается забеременеть, но у нее ничего не получается. В глубине души она думает, что это наказание за смерть новорожденного сына, которого она родила еще в юности. Однажды женщина застает своего мужа с любовницей, и в это же время она узнает о смерти своей бабушки. Героиня уходит от мужа, приезжает в родной город и узнает страшную правду – семнадцать лет назад бабушка отдала ее ребенка в другую семью.

«Побег в неизвестность»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


Завершится неделя премьер 10 марта «Побегом в неизвестность» Юрия Осипова. Главные роли в мини-сериале исполнили Евгения Глотова и Алексей Фатеев.

Это рассказ о Дарье Кравцовой, столкнувшейся с постоянными издевательствами со стороны мужа. Единственное, что держит Дарью в семье – пасынок – маленький Костик. Весь бизнес Дорохина строится на наследстве, которое получил Костик после трагической гибели матери и деда. Однажды Даша и Костик попадают в аварию, и обоих стали считать погибшими. Даша решает воспользоваться ситуацией и сбежать, ведь оставаться в доме Дорохина небезопасно.
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