«Дух огня» объявил конкурсную программу короткого метра

Объявлена конкурсная программа короткометражных фильмов Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». В ней примут участие 17 картин, снятых начинающими российскими режиссерами. Это работы продолжительностью от семи до 29 минут в разной стилистике, технике, жанрах. Картины будут показаны в рамках фестиваля в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта. Жюри во главе с Леонидом Каневским предстоит выбрать две лучшие работы, которые получат призы «Золотая тайга – короткий метр» и «Серебряная тайга – короткий метр». Помогать в оценке работ известному актеру будут продюсер Анастасия Разлогова и кинокритик Лариса Малюкова. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Для большинства режиссеров это первая или вторая картина. При этом некоторые из них уже состоялись в разных профессиях, связанных с кино или театром. Так, среди конкурсантов есть лауреат «Золотой маски» Андрей Стадников – драматург, пьесы которого шли на многих московских площадках («Газета» его режиссерский дебют в игровом кино), а Алину Насибуллину (в конкурсе участвует ее короткометражка «Объекты в зеркале») зритель знает как актрису. Есть и те, для кого представленный на «Духе огня» фильм – первый опыт работы в кино, как, например, для детского футбольного тренера Дениса Базового из Москвы («Моя хорошая звезда»).
фото: пресс-служба фестиваля
Подавляющее большинство участников конкурса – студенты или выпускники различных киношкол. В их числе несколько студентов Сергея Соловьёва из его последнего набора во ВГИКе: создателя «Духа огня» не стало в конце 2021 года. «Ради обучения у мастера я переехала в Россию из Ливана. Всю жизнь занималась театром и поступила на режиссера, поскольку для меня никогда не было возможным заниматься чем-то другим», – говорит одна из них, Анна Аун (в конкурсе участвует ее фильм «Шум за сценой»).
Среди других участников конкурса — «A1733» Дмитрия Теплова, «В темноте» Ольги Добромысловой, «Как я изменила Богу» Никиты Миклушова, «Кукушка» Евгения Николаева, «Первый драфт» Дениса Соколова, «Последний юг» Майи Гитер, «Прятки» Ольги Меланич, «Стая» Артура Григорьева, «У меня был очень длинный день» Павла Логинова, «У тебя все хорошо?» Данилы Сергеева, «Человек-коробка» Ликиа Галич, «Шуба» Евгения Ведрова и «Электрик буги» Валерии Кузнецовой.
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