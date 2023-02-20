«Дух огня» объявил конкурсную программу короткого метра

анонс

20 февраля

В начале весны «Dомашний» покажет мелодрамы с Владимиром Селезнёвым, Анной Роскошной и Татьяной Чердынцевой

В линейке премьер — «Тест на верность», «Солнце, море и любовь», «Завтра будет всегда», «Тёмное прошлое» и «Побег в неизвестность»