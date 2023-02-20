«Внешние отмели» продлили на четвертый сезон

Сериал Netflix «Внешние отмели
» продлен на четвертый сезон. Согласно Variety
, стриминговый сервис анонсировал продолжение шоу за несколько дней до выхода третьего сезона, намеченного на 23 февраля.
Это рассказ о группе тинейджеров, называющей себя «Запасниками» и ищущей пропавшего отца своего лидера. В процессе поисков они натыкаются на настоящую карту сокровищ. Место действия приключенческого сериала — побережье Северной Каролины. Именно на этой территории находилась «исчезнувшая колония» Роанок. Воды вдоль Внешних отмелей известны своей переменчивостью, которая стала причиной многих кораблекрушений. Из-за этой особенности регион стали называть «кладбищем Атлантики».
В шоу заняты Чейз Стокс, Мэдисон Бейли, Руди Панкоу, Джонатан Дэвисс, Мэдлин Клайн и Дрю Старки. Шоураннерами числятся Шэннон Бёрк и Джонас и Джош Пэйты.
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