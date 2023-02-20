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«Внешние отмели» продлили на четвертый сезон

20 февраля
2023 год

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20 февраля 2023
Сериал Netflix «Внешние отмели» продлен на четвертый сезон. Согласно Variety, стриминговый сервис анонсировал продолжение шоу за несколько дней до выхода третьего сезона, намеченного на 23 февраля.

«Внешние отмели» продлили на четвертый сезон
фото: variety.com

Это рассказ о группе тинейджеров, называющей себя «Запасниками» и ищущей пропавшего отца своего лидера. В процессе поисков они натыкаются на настоящую карту сокровищ. Место действия приключенческого сериала — побережье Северной Каролины. Именно на этой территории находилась «исчезнувшая колония» Роанок. Воды вдоль Внешних отмелей известны своей переменчивостью, которая стала причиной многих кораблекрушений. Из-за этой особенности регион стали называть «кладбищем Атлантики».

В шоу заняты Чейз Стокс, Мэдисон Бейли, Руди Панкоу, Джонатан Дэвисс, Мэдлин Клайн и Дрю Старки. Шоураннерами числятся Шэннон Бёрк и Джонас и Джош Пэйты.
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