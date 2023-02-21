Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи»

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Netflix анонсировал продолжение приключенческого сериала за несколько дней до выхода третьего сезона, намеченного на 23 февраля

«Внешние отмели» продлили на четвертый сезон

В ней примут участие 17 картин, снятых начинающими российскими режиссерами

20 февраля

В начале весны «Dомашний» покажет мелодрамы с Владимиром Селезнёвым, Анной Роскошной и Татьяной Чердынцевой

В линейке премьер — «Тест на верность», «Солнце, море и любовь», «Завтра будет всегда», «Тёмное прошлое» и «Побег в неизвестность»