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Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи»

21 февраля
2023 год

Новости кино >>
21 февраля 2023
Студия Doga KoboПластиковые воспоминания», «Моя девушка не только милая») поделилась новым трейлером сэйнэн-сериала «Ребенок идола» (первый промо-ролик можно посмотреть с русскими субтитрами в декабрьской новости). Аниме начнут показывать в апреле этого года, а 17 марта в кинотеатрах Японии выйдет расширенная 90-минутная версия первого эпизода.


Горо Амэмия, акушер-гинеколог сельской больницы и фанат айдолов, погибает при странных обстоятельствах. Правда, вскоре он реинкарнирует в Аквамарина — одного из новорожденных младенцев своей любимой певицы Ай Хосино. Его сестрой-близнецом Руби становится бывшая пациентка клиники — Сарина. 16-летняя поп-дива в тайне от поклонников воспитывает детей, но семейная идиллия рушится, когда на Ай нападает сталкер. Аква, сохранивший воспоминания о прошлой жизни, клянется отомстить за смерть матери.

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Актерский состав расширится: подругу звездных близнецов Кану Ариму озвучит сэйю Мэгуми Хан (Мики Кавай из «Формы голоса», Меритули из «Невесты чародея»). Опенинг с лаконичным названием Idol исполнит японский дуэт YOASOBIМобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»).

Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи»

Аниме адаптирует одноименную мангу — ее написал Аки Акасаки, автором ромком-бестселлера «Госпожа Кагуя: в любви как на войне», а проиллюстрировал Мэнго Ёкояри.
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Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи» фотографии
Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи» фотографии
Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи» фотографии
Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи» фотографии
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