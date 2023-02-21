Кто убил Ай Хосино: новый трейлер остросюжетного аниме от создателя «Госпожи Кагуи»

Студия Doga Kobo
(«Пластиковые воспоминания
», «Моя девушка не только милая
») поделилась новым трейлером сэйнэн-сериала «Ребенок идола
» (первый промо-ролик можно посмотреть с русскими субтитрами в декабрьской новости
). Аниме начнут показывать в апреле этого года, а 17 марта в кинотеатрах Японии выйдет расширенная 90-минутная версия первого эпизода.
Горо Амэмия, акушер-гинеколог сельской больницы и фанат айдолов, погибает при странных обстоятельствах. Правда, вскоре он реинкарнирует в Аквамарина — одного из новорожденных младенцев своей любимой певицы Ай Хосино. Его сестрой-близнецом Руби становится бывшая пациентка клиники — Сарина. 16-летняя поп-дива в тайне от поклонников воспитывает детей, но семейная идиллия рушится, когда на Ай нападает сталкер. Аква, сохранивший воспоминания о прошлой жизни, клянется отомстить за смерть матери.
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«Пожалуйста, спасите мою Землю!» — еще одно аниме про реинкарнацию
Актерский состав
расширится: подругу звездных близнецов Кану Ариму озвучит сэйю Мэгуми Хан
(Мики Кавай из «Формы голоса
», Меритули из «Невесты чародея
»). Опенинг с лаконичным названием Idol
исполнит японский дуэт YOASOBI
(«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»
).
Аниме адаптирует одноименную мангу — ее написал Аки Акасаки
, автором ромком-бестселлера «Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», а проиллюстрировал Мэнго Ёкояри
.
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