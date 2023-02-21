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Лимитчицы Маруся Климова, Надежда Лумпова и Валерия Федорович влюбляются в Алексея Демидова

21 февраля
2023 год

Новости кино >>
21 февраля 2023

Премьера многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» состоится 27 февраля на телеканале «Россия». Главные роли в проекте исполнили Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова и Алексей Демидов, сообщает пресс-служба канала.

Лимитчицы Маруся Климова, Надежда Лумпова и Валерия Федорович влюбляются в Алексея Демидова
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Первая половина семидесятых. По всему Советскому Союзу строятся предприятия легкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги – Маша (Федорович), Нина (Климова) и Зоя (Лумпова). Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного и того же парня, Ивана (Демидов). Но счастливой избранницей станет только одна из них.

«Моя героиня Нина – простая, упертая, деятельная девушка, которая знает, чего хочет и как этого добиться, умеет заставить мужчин делать то, что ей надо. Она бежит без оглядки в хорошую жизнь. Но каждый раз все становится только хуже. За всей ее красотой и внешней легкостью в отношении к любым жизненным проблемам кроется разбитая человеческая душа. Создавать Нину мне было непросто. Мы с ней боролись и договаривались. Но в итоге, я надеюсь, получился настоящий живой человек. Этот сериал – один из самых любимых и теплых проектов в моей жизни. После съемок мы до сих пор все дружим и поддерживаем друг друга», — отмечает Маруся Климова.

Лимитчицы Маруся Климова, Надежда Лумпова и Валерия Федорович влюбляются в Алексея Демидова
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В мелодраме также снялись Михаил Евланов, Владимир Кошевой, Ксения Лукьянчикова, Любовь Зайцева и другие. Режиссерское кресло заняла Ольга Доброва-КуликоваЗа счастьем», «Другие»).

«Когда я прочла сценарий, он меня сразу же заинтересовал, заставил посмотреть на поколение наших родителей: я начала понимать свою маму, и это для меня бесконечно дорого. Наши главные героини идеально вписались в ансамбль, никаких других вариантов и не могло быть. Наш проект – очень актуальный на сегодняшний день, он точно показывает, через что прошли женщины, как они проживали те годы, с чем столкнулись», — считает Ольга Доброва-Куликова.
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Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова стали «Лимитчицами»
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