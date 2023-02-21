Лимитчицы Маруся Климова, Надежда Лумпова и Валерия Федорович влюбляются в Алексея Демидова

Первая половина семидесятых. По всему Советскому Союзу строятся предприятия легкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги – Маша (Федорович), Нина (Климова) и Зоя (Лумпова). Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного и того же парня, Ивана (Демидов). Но счастливой избранницей станет только одна из них.
«Моя героиня Нина – простая, упертая, деятельная девушка, которая знает, чего хочет и как этого добиться, умеет заставить мужчин делать то, что ей надо. Она бежит без оглядки в хорошую жизнь. Но каждый раз все становится только хуже. За всей ее красотой и внешней легкостью в отношении к любым жизненным проблемам кроется разбитая человеческая душа. Создавать Нину мне было непросто. Мы с ней боролись и договаривались. Но в итоге, я надеюсь, получился настоящий живой человек. Этот сериал – один из самых любимых и теплых проектов в моей жизни. После съемок мы до сих пор все дружим и поддерживаем друг друга», — отмечает Маруся Климова.
«Когда я прочла сценарий, он меня сразу же заинтересовал, заставил посмотреть на поколение наших родителей: я начала понимать свою маму, и это для меня бесконечно дорого. Наши главные героини идеально вписались в ансамбль, никаких других вариантов и не могло быть. Наш проект – очень актуальный на сегодняшний день, он точно показывает, через что прошли женщины, как они проживали те годы, с чем столкнулись», — считает Ольга Доброва-Куликова.
обсуждение >>