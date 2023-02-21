Милана Бру и Артем Карасев заключают фиктивный брак в мелодраме «Мама всегда права»

По сюжету, сбежав от неразделенной любви, студентка Вера решается на фиктивный брак с успешным бизнесменом Александром Громовым, который старше ее на двадцать лет. Для Громова свадьба тоже спасение – от своей взбалмошной матери, которая грозится лишить сына доли в совместном бизнесе, если не женится. Пытаясь угодить маме, Александр и Вера устраивают «спектакль», а спустя время понимают, что сама судьба свела их друг с другом.
«Моя героиня очень умная, образованная и самостоятельная девушка. В ней есть азарт, желание жить на полную. Именно этим она и удивляет Громова. Его мама изначально подозревала что-то неладное в их отношениях, но как мудрая женщина не стала вмешиваться, чтобы не разрушить хрупкую семейную идиллию. И оказалась права!» — рассказала Милана Бру.
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