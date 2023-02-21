«Портрет Дориана Грея» получит современную киноадаптацию

В разработку запущена современная киноадаптация романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», созданием которой займутся немецкая студия ZDF Studios и британская компания Factual Fiction , сообщает Variety.
фото: К/ф "Дориан Грей" (2009)
Экранизация получит название #ДорианГрей. Над сценарием работает Майя Джон.
Проект описывается как захватывающее путешествие по жизни юноши, формирующего свою личность. Размышляя о сексе, гендере и психическом здоровье, он проецирует в соцсетях придуманный образ и пытается казаться тем, кем на самом деле не является.
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