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«Портрет Дориана Грея» получит современную киноадаптацию

21 февраля
2023 год

Новости кино >>
21 февраля 2023
В разработку запущена современная киноадаптация романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», созданием которой займутся немецкая студия ZDF Studios и британская компания Factual Fiction , сообщает Variety.

«Портрет Дориана Грея» получит современную киноадаптацию
фото: К/ф "Дориан Грей" (2009)

Экранизация получит название #ДорианГрей. Над сценарием работает Майя Джон.

Проект описывается как захватывающее путешествие по жизни юноши, формирующего свою личность. Размышляя о сексе, гендере и психическом здоровье, он проецирует в соцсетях придуманный образ и пытается казаться тем, кем на самом деле не является.
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