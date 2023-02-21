Эмма МакКей попрощается с «Сексуальным просвещением»

Четвертый сезон сериала «Сексуальное просвещение
» станет для Эммы Маккей
последним. На церемонии BAFTA актриса сказала, что прощается с проектом и не вернется к роли Мэйв в продолжении, сообщает Deadline
.
В четвертом сезоне Маккей в последний раз встретится на площадке с Эйсой Баттерфилдом
, ,Эйми Лоу Вуд
, Джиллиан Андерсон
и Шути Гатва
. Съемки проходили летом, дата выхода шоу на Netflix пока не сообщается.
Действие сериала, стартовавшего в 2019 году, разворачиваются в средней школе маленького городка Мурдэйл. В основе сюжета лежат ситуации, в которые попадают одноклассники Отиса Милберна, живущего со своей матерью Джин Милберн, известным специалистом по сексологии и психологии отношений. В первые же дни учебного года Отису приходится помочь с сексуальными проблемами школьному хулигану и задире в обмен на обещание оставить в покое его друга. Открывшийся талант решать интимные проблемы подростков становится очевиден для Мэйв Вайли, которая предлагает герою консультировать одноклассников за деньги. Идея сближения с Мэйв побуждает Отиса согласиться и начать делать бизнес с новой подругой.
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