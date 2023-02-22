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Хью Джекман беседует с Энтони Хопкинсом в отрывке из картины Флориана Зеллера «Сын»

22 февраля
2023 год

Новости кино >>
22 февраля 2023

Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из нового фильма Флориана Зеллера «Сын», который выйдет в российский прокат 23 февраля.



В ролике персонаж Хью Джекмана заглядывает к своему отцу в исполнении Энтони Хопкинса, и их беседа вскрывает старые обиды.

Сценарий картины основан на второй пьесе из семейной трилогии Зеллера. Его дебют «Отец» с Хопкинсом в титульной роли, также основанный на собственной пьесе, был удостоен двух «Оскаров». Музыку к фильму написал знаменитый композитор Ханс Зиммер.

Хью Джекман беседует с Энтони Хопкинсом в отрывке из картины Флориана Зеллера «Сын»

По сюжету Питер занят работой и заботами о своей новой семье – супруге Эмме и их новорожденном ребенке. Пока на пороге их дома не появляется бывшая жена Питера с их общим сыном-подростком Николасом (Зен Макграт), заявившим, что он хочет жить с отцом. Питеру предстоит наладить контакт с переживающим сложный период взросления сыном, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой.

Мировая премьера «Сына» состоялась 7 сентября 2022-го на 79-ом Венецианском кинофестивале. Картину представили режиссер и исполнители главных ролей Хью Джекман, Ванесса Кирби, и Лора Дерн.
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