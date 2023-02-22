Хью Джекман беседует с Энтони Хопкинсом в отрывке из картины Флориана Зеллера «Сын»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из нового фильма Флориана Зеллера
«Сын
», который выйдет в российский прокат 23 февраля.
В ролике персонаж Хью Джекмана
заглядывает к своему отцу в исполнении Энтони Хопкинса
, и их беседа вскрывает старые обиды.
Сценарий картины основан на второй пьесе из семейной трилогии Зеллера. Его дебют «Отец
» с Хопкинсом в титульной роли, также основанный на собственной пьесе, был удостоен двух «Оскаров». Музыку к фильму написал знаменитый композитор Ханс Зиммер
.
По сюжету Питер занят работой и заботами о своей новой семье – супруге Эмме и их новорожденном ребенке. Пока на пороге их дома не появляется бывшая жена Питера с их общим сыном-подростком Николасом (Зен Макграт
), заявившим, что он хочет жить с отцом. Питеру предстоит наладить контакт с переживающим сложный период взросления сыном, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой.
Мировая премьера «Сына» состоялась 7 сентября 2022-го на 79-ом Венецианском кинофестивале. Картину представили режиссер и исполнители главных ролей Хью Джекман, Ванесса Кирби
, и Лора Дерн
.
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