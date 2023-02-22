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Названы три финалиста четвертого хоррор-акселератора

22 февраля
2023 год

Новости кино >>
22 февраля 2023

Озвучены имена трех финалистов четвертого хоррор-акселератора, организованного ТВ-3 совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production. Они получат возможность экранизировать свои сценарные идеи в формате пилотной серии с заявкой на продолжение, а победителю зрительского голосования достанется контракт на производство сезона, уточняет пресс-служба телеканала.

Названы три финалиста четвертого хоррор-акселератора
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3


В «Страшных сказках Царя и Дурака» Анны Мурзабулатовой из Уфы два центральных героя – любители посмеяться над пороками людей. Дурак рассказывает захмелевшему Царю истории о его подданных, жестоко высмеивает их слабости, появляясь в каждой истории лично в неожиданный момент. «Мертвый сигнал» москвича Владимира Грязнова расскажет о девушке Кате, которая попадает на работу в таинственную корпорацию и вскоре понимает, что эта компания предлагает своим клиентам созвониться с умершими. А «Эко-френдли коммуналка» петербуржца Оскара Поливцева исследует природу паранойи и влияния информационного фона на восприятие реальности на примере истории одной загадочной коммуналки и ее однорукой старой хозяйки.

​​Начинающему кинематографисту акселератор предоставляет экспертную оценку опытных продюсеров, финансовую поддержку производства со стороны ТВ-3 и продвижение среди зрителей готового фильма, премьера которого состоится на федеральном телеканале. Работы финалистов предыдущих акселераторов регулярно можно увидеть в эфире ТВ-3, а также в программах российских и международных кинофестивалей. В частности, в конце октября 2022 года на ТВ-3 состоялась премьера «Исправительных работ», появившихся на свет благодаря второму хоррор-акселератору. А еще один проект-финалист «Четыре» удостоился приза за лучшую режиссуру на фестивале REALIST Web Series Weekend.
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