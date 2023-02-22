Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной

22 февраля
2023 год

Новости кино >>
22 февраля 2023
Весной в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера сериала «Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Для съемок Юрию Насонову пришлось не только научиться борьбе и приемам кулачного боя, но и натренировать тело — ведь актер часто появляется на экране полуобнаженным. По словам Насонова, он «несколько месяцев тренировался практически каждый день, съемки в проекте стали для меня настоящим испытанием, проверкой моего характера». Ежедневно Юрий пробегал до трех километров, делал силовые тренировки, занимался с тренером, который учил его правильной технике борьбы, ставил удар. «Я делал становую тягу, чтобы укрепить мышцы спины, постоянно отрабатывал удары, практиковал бой с тенью, участвовал в реальных тренировочных спаррингах. Раньше я был далек от всего, что связано с силовыми тренировками, единоборствами, но мой тренер научил меня не только разным техникам, но и определенной философии. В будущем я обязательно продолжу тренироваться», — говорит актер.

«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

По сюжету Саня живет в Брянске. Он на пороге тридцатилетия. Женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына. Совсем недавно выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Все это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства. С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях без правил. Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата, ведь там платят даже за поражение, а Сане необходимо выплатить долг и вернуть семью.

Режиссером сериала стал Миша Маралес. Компанию Пынзару и Насонову составили Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова и Таша Цветкова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год
Андрей Пынзару и Юрий Насонов участвуют в боях без правил
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Ирина БезрядноваМихаил ЕвлановЛукерья ИльяшенкоМиша МаралесЮрий НасоновАндрей ПынзаруСергей СтёпинТаша Цветкова
фильмы
Колотушка

фотографии >>
«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной фотографии
«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной фотографии
«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной фотографии
«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Чунаев
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Чунаев.
Рамиз Новрузов
20 февраля ушёл из жизни актёр Рамиз Новрузов.

День рождения >>

Ольга Будина
Елена Калинина
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Всеволод Николаев
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Карин Дор
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Джон Миллз
Миу-Миу
Джули Уолтерс
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
Женя и Ваня на краю света
драма
Россия, 2022
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram