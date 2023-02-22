«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым выйдет весной

Для съемок Юрию Насонову пришлось не только научиться борьбе и приемам кулачного боя, но и натренировать тело — ведь актер часто появляется на экране полуобнаженным. По словам Насонова, он «несколько месяцев тренировался практически каждый день, съемки в проекте стали для меня настоящим испытанием, проверкой моего характера». Ежедневно Юрий пробегал до трех километров, делал силовые тренировки, занимался с тренером, который учил его правильной технике борьбы, ставил удар. «Я делал становую тягу, чтобы укрепить мышцы спины, постоянно отрабатывал удары, практиковал бой с тенью, участвовал в реальных тренировочных спаррингах. Раньше я был далек от всего, что связано с силовыми тренировками, единоборствами, но мой тренер научил меня не только разным техникам, но и определенной философии. В будущем я обязательно продолжу тренироваться», — говорит актер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
По сюжету Саня живет в Брянске. Он на пороге тридцатилетия. Женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына. Совсем недавно выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Все это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства. С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях без правил. Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата, ведь там платят даже за поражение, а Сане необходимо выплатить долг и вернуть семью.
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