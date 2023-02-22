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«Аутсайдер» с Сергеем Жарковым стартует 27 февраля

22 февраля
2023 год

Новости кино >>
22 февраля 2023
Премьера 24-серийного остросюжетного детектива Владимира Нахабцева «Аутсайдер» с Сергеем Жарковым в главной роли состоится на НТВ 27 февраля в 20.00, сообщает пресс-служба телеканала.

«Аутсайдер» с Сергеем Жарковым стартует 27 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету полтора года назад подполковника Яна Озёрского (Жарков) обвинили в убийстве некой Людмилы и арестовали. Но благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела, суд оправдал его. Озёрский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву (Юрий Батурин), который, как уверен главный герой, организовал его «посадку», но и потому, что ничего другого, кроме как заниматься розыском преступников, он не умеет. Да и бросать любимое дело, которому он отдал половину жизни, не хочет. Но о возвращении на прошлое место работы не может быть и речи, его место давно занято. Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предлагает ему должность начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, так называемого «бумажного отдела». Хлопин уверен, что Озёрский откажется, но не тут-то было. На новом месте работы его уже ждут четверо подчиненных: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Шрайбер), Вадим Грозов (Артём Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За визуальную составляющую отвечают оператор Глеб Климов и художник-постановщик Ирина Козырева.
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«Аутсайдер» с Сергеем Жарковым стартует 27 февраля фотографии
«Аутсайдер» с Сергеем Жарковым стартует 27 февраля фотографии
«Аутсайдер» с Сергеем Жарковым стартует 27 февраля фотографии
«Аутсайдер» с Сергеем Жарковым стартует 27 февраля фотографии
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