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Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко

22 февраля
2023 год

Новости кино >>
22 февраля 2023
Завершились съемки мелодрамы Влада Николаева «Ты в моем сердце». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Яна Чигир, Алексей Вакулов и Антон Даниленко.

Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам режиссера Влада Николаева, ему «было очень комфортно работать с профессиональной командой. От каждого человека, находящегося на площадке зависит, каким получится проект, и я рад, что все ответственно относились к работе, внося свой вклад в наше общее дело. Хотелось бы выразить огромную благодарность актерам, они – настоящие профессионалы своего дела».

По сюжету журналистка Мария Кравцова счастлива в браке с успешным бизнесменом Сергеем, они ждут ребенка и готовятся переехать в столицу. Осталось только уволиться с работы и продать квартиру. После сделки Сергей погиб, а деньги исчезли. Также выяснилось, что он изменял Маше и должен крупную сумму бандитам. На помощь пришел давний друг Сергея – Олег, он окружил ее заботой и любовью, казалось, с этого момента жизнь Маши должна начать налаживаться. Но она стала превращаться в калейдоскоп событий, где все перевернулось с ног на голову, и друзья оказались врагами, а посторонние люди стали очень близкими.

Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«С моей героиней Машей у нас много общего: обе активные, стараемся не унывать, не сидеть на месте, постоянно что-то предпринимать. У нас есть внутренняя сила, чтобы преодолевать все испытания», — говорит Яна Чигир.

В сериале также сыграли Марина Куделинская, Сергей Иванюк, Сергей Стёпин и Юрий Оленников. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Макаров и художник-постановщик Дарья Курицына. Премьера мелодрамы состоится на «Dомашнем».

Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«За всю актерскую карьеру я впервые исполняю роль отца, хотя мне близко такое амплуа, ведь у самого трое детей разных возрастов. Мне нравится мой персонаж, настоящий мужчина, который отвечает за свои слова. Когда Артём внезапно узнает о том, что у него есть сын, он прикладывает все силы для того, чтобы не допустить их разлуки снова», — рассказал о своем персонаже Антон Даниленко.
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Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко фотографии
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