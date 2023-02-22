Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко

По словам режиссера Влада Николаева, ему «было очень комфортно работать с профессиональной командой. От каждого человека, находящегося на площадке зависит, каким получится проект, и я рад, что все ответственно относились к работе, внося свой вклад в наше общее дело. Хотелось бы выразить огромную благодарность актерам, они – настоящие профессионалы своего дела».
По сюжету журналистка Мария Кравцова счастлива в браке с успешным бизнесменом Сергеем, они ждут ребенка и готовятся переехать в столицу. Осталось только уволиться с работы и продать квартиру. После сделки Сергей погиб, а деньги исчезли. Также выяснилось, что он изменял Маше и должен крупную сумму бандитам. На помощь пришел давний друг Сергея – Олег, он окружил ее заботой и любовью, казалось, с этого момента жизнь Маши должна начать налаживаться. Но она стала превращаться в калейдоскоп событий, где все перевернулось с ног на голову, и друзья оказались врагами, а посторонние люди стали очень близкими.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«С моей героиней Машей у нас много общего: обе активные, стараемся не унывать, не сидеть на месте, постоянно что-то предпринимать. У нас есть внутренняя сила, чтобы преодолевать все испытания», — говорит Яна Чигир.
«За всю актерскую карьеру я впервые исполняю роль отца, хотя мне близко такое амплуа, ведь у самого трое детей разных возрастов. Мне нравится мой персонаж, настоящий мужчина, который отвечает за свои слова. Когда Артём внезапно узнает о том, что у него есть сын, он прикладывает все силы для того, чтобы не допустить их разлуки снова», — рассказал о своем персонаже Антон Даниленко.
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