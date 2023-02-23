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Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника»

23 февраля
2023 год

Новости кино >>
23 февраля 2023
Фильм «Городской охотник» с подзаголовком «Ангельская пыль» обзавелся первым трейлером. Аниме основано на детективно-комедийной манге Цукасы Ходзё и приурочено к 35-летию оригинального сериала. Производством занимается студия SunriseКовбой Бибоп», «Гинтама») совместно с The Answer StudioГолго-13», «Аниме для взрослых»). Премьеру ждем этой осенью.


Рё Саэба, распутный частный детектив из Токио, берется за самые сложные и опасные дела, но только если заказчиком является женщина. Единственная, кто может сдерживать разгульного сыщика и его сексуальный аппетит, — соратница Каори Макимура. И ее огромный молот. Сюжет полнометражного аниме расскажет о прошлом токийского детектива и смерти его старого напарника Хидэюки Макимуры.

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За постановку отвечает Кэндзи Кодама Детектив Конан») — тот же режиссер, что и в предыдущих фильмах франшизы, сценаристом заявлен Ясуюки МутоТокийские мстители»). Промо-ролик сопровождается классическом для серии композиций Get Wild в исполнении японской группы TM NETWORK. А к озвучиванию ключевых ролей вернутся прежние сэйю:
Рё Саэба — Акира Камия (Кэнсиро из «Кулака Северной звезды»)
Каори Макимура — Кадзуэ Икура (Самозванец Китаро из «Китаро с кладбища»)
Саэко Ногами — Харуми Итирюсай (Юки Мори из «Космического крейсера Ямато»)
Мики — Мами Кояма (Бандай из «Дороро»)
Умибодзу — Тэссё Гэнда (Коити Игараси из «Крутого учителя Онидзуки»)

Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника»

Манга «Городской охотник» издавалась в журнале Weekly Shonen Jump с 1985 по 1991 годы и вдохновила на создание сериала о четырех сезонах, аниме-фильма, вольной киноадаптации с Джеки Чаном в главной роли и много чего еще.
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Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника» фотографии
Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника» фотографии
Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника» фотографии
Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника» фотографии
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