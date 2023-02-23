Маленький переполох в большом Токио: трейлер возвращения «Городского охотника»

Фильм «Городской охотник
» с подзаголовком «Ангельская пыль
» обзавелся первым трейлером. Аниме основано на детективно-комедийной манге Цукасы Ходзё
и приурочено к 35-летию оригинального сериала
. Производством занимается студия Sunrise
(«Ковбой Бибоп
», «Гинтама
») совместно с The Answer Studio
(«Голго-13
», «Аниме для взрослых
»). Премьеру ждем этой осенью.
Рё Саэба, распутный частный детектив из Токио, берется за самые сложные и опасные дела, но только если заказчиком является женщина. Единственная, кто может сдерживать разгульного сыщика и его сексуальный аппетит, — соратница Каори Макимура. И ее огромный молот. Сюжет полнометражного аниме расскажет о прошлом токийского детектива и смерти его старого напарника Хидэюки Макимуры.
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«Летнее время» — еще один детективный сёнен
За постановку отвечает Кэндзи Кодама
(«Детектив Конан
») — тот же режиссер, что и в предыдущих фильмах франшизы, сценаристом заявлен Ясуюки Муто
(«Токийские мстители
»). Промо-ролик сопровождается классическом для серии композиций Get Wild
в исполнении японской группы TM NETWORK
. А к озвучиванию ключевых ролей вернутся прежние сэйю:
Рё Саэба — Акира Камия
(Кэнсиро из «Кулака Северной звезды
»)
Каори Макимура — Кадзуэ Икура
(Самозванец Китаро из «Китаро с кладбища
»)
Саэко Ногами — Харуми Итирюсай
(Юки Мори из «Космического крейсера Ямато
»)
Мики — Мами Коям
а (Бандай из «Дороро
»)
Умибодзу — Тэссё Гэнда
(Коити Игараси из «Крутого учителя Онидзуки
»)
Манга «Городской охотник» издавалась в журнале Weekly Shonen Jump с 1985 по 1991 годы и вдохновила на создание сериала о четырех сезонах, аниме-фильма
, вольной киноадаптации
с Джеки Чаном
в главной роли и много чего еще.
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