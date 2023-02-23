Дэйв Батиста и Хлоя Коулман вернутся к своим ролям в продолжении «Моего шпиона»

Дэйв Батиста
, Хлоя Коулман
, Кристен Шаал
и Кен Джонг
вернутся к своим ролям в продолжении популярного комедийного боевика 2019 года «Мой шпион
», уверяет Deadline
.
Компанию им составят Анна Фэрис
, Крейг Робинсон
, Флула Борг, Никола Коррия-Дамюд, Ноа Далтон Дэнби, Девер Роджерс, Билли Бэррэтт и Таэхо К. В качестве постановщика вновь выступит Питер Сигал
, а сценаристами вместе с ним числятся Эрих Хобер
и Джон Хобер
, работавшие над первой частью. Производство стартует уже в этом месяце, а премьера состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
По сюжету картины агента ЦРУ Джейсона Джонса понижают в должности и переводят с полевой работы в наблюдение, из-за чего его судьба оказывается в руках юной Софи. Благодаря своей технической подкованности, она раскрывает укрытие Джей-Джея — теперь она согласна не выдавать эту тайну в обмен на то, чтобы Джей-Джей научил ее быть настоящей шпионкой. В сиквеле Софи убеждает Джей-Джея сопровождать ее вместе со школьным хором в Италию, где они оба невольно оказываются пешками в международном террористическом заговоре.
обсуждение >>