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Дэйв Батиста и Хлоя Коулман вернутся к своим ролям в продолжении «Моего шпиона»

23 февраля
2023 год

Новости кино >>
23 февраля 2023
Дэйв Батиста, Хлоя Коулман, Кристен Шаал и Кен Джонг вернутся к своим ролям в продолжении популярного комедийного боевика 2019 года «Мой шпион», уверяет Deadline.

Дэйв Батиста и Хлоя Коулман вернутся к своим ролям в продолжении «Моего шпиона»
фото: deadline.com

Компанию им составят Анна Фэрис, Крейг Робинсон, Флула Борг, Никола Коррия-Дамюд, Ноа Далтон Дэнби, Девер Роджерс, Билли Бэррэтт и Таэхо К. В качестве постановщика вновь выступит Питер Сигал, а сценаристами вместе с ним числятся Эрих Хобер и Джон Хобер, работавшие над первой частью. Производство стартует уже в этом месяце, а премьера состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

По сюжету картины агента ЦРУ Джейсона Джонса понижают в должности и переводят с полевой работы в наблюдение, из-за чего его судьба оказывается в руках юной Софи. Благодаря своей технической подкованности, она раскрывает укрытие Джей-Джея — теперь она согласна не выдавать эту тайну в обмен на то, чтобы Джей-Джей научил ее быть настоящей шпионкой. В сиквеле Софи убеждает Джей-Джея сопровождать ее вместе со школьным хором в Италию, где они оба невольно оказываются пешками в международном террористическом заговоре.
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