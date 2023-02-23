Сильвия Хукс воплотит на большом экране звезду «Плейбоя» Анну Николь Смит

Сильвия Хукс
воплотит образ Анны Николь Смит
в биографической драме «Ураган Анна» (Hurricanna). Вместе с нидерландской актрисой в картине сыграют Джейми Белл
и Холли Хантер
, уточняет британский журнал Screen Daily
.
Зрителям поведают о последних 36 часах жизни Смит, скончавшейся от передозировки болеутоляющих препаратов и антидепрессантов 8 февраля 2007 года. Хантер досталась роль психотерапевта, пытавшейся спасти жизнь своей клиентки, а Белл предстанет в качестве юриста супермодели.
Режиссерское кресло ленты займет Франческа Грегорини («Эммануэль и правда о рыбах
»). На титульную роль ранее претендовала Бетти Гилпин
, но она рассталась с командой из-за загруженного графика.
Анна Николь Смит прославилась благодаря журналу Playboy и была лицом бренда Guess. На счету секс-символа 1990-х более десятка ролей в кино и на телевидении. В частности, ее можно увидеть в комедии братьев Коэн
«Зицпредседатель
» и третьей части «Голого пистолета
». Последний раз появилась на экране в фантастической трэш-комедии «Инопланетянки-нелегалы
».
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