Стивен Спилберг создаст сериал про Наполеона по сценарию Стэнли Кубрика

Стивен Спилберг
вернулся к идее создания телевизионного сериала, посвященного Наполеону Бонапарту. Согласно Deadline
, это будет семисерийное шоу «Наполеон» для HBO, основанное на сценарии, написанном Стэнли Кубриком
в начале 1960-х.
«При поддержке вдовы режиссера Кристианы Кубрик и продюсера Яна Харлана мы готовим масштабную постановку для HBO, основанную на оригинальном сценарии Стэнли. Мы рассматриваем "Наполеона" как сериал из семи серий», —
рассказал Спилберг на пресс-конференции, состоявшейся в рамках Берлинского кинофестиваля, где он получил почетного «Золотого Медведя» за вклад в кино.
В свое время Кубрик провел большую исследовательскую работу, собирая материал для проекта. На титульную роль претендовали Дэвид Хеммингс
и Джек Николсон
, а Жозефину могла сыграть Одри Хепбёрн
. К великому сожалению поклонников великого режиссера, картина так и не была создана, так как студии посчитали ее слишком дорогим.
Читать
Режиссер эпохи воображения: 90 лет Стэнли Кубрику
Для Спилберга это не первое обращение к наследию Кубрика. В 2001 году вышел его «Искусственный разум
», задуманный Кубриком еще в начале 1970-х. Спилберг взялся за воплощение этой идеи только во второй половине 1990-х. Над сериалом про Наполеона режиссер работает с 2013-го. В 2016-м к нему присоединился Кэри Фукунага
в качестве постановщика.
обсуждение >>