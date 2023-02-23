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Стивен Спилберг создаст сериал про Наполеона по сценарию Стэнли Кубрика

23 февраля
2023 год

Новости кино >>
23 февраля 2023
Стивен Спилберг вернулся к идее создания телевизионного сериала, посвященного Наполеону Бонапарту. Согласно Deadline, это будет семисерийное шоу «Наполеон» для HBO, основанное на сценарии, написанном Стэнли Кубриком в начале 1960-х.

Стивен Спилберг / Стэнли Кубрик
фото: theplaylist.net

«При поддержке вдовы режиссера Кристианы Кубрик и продюсера Яна Харлана мы готовим масштабную постановку для HBO, основанную на оригинальном сценарии Стэнли. Мы рассматриваем "Наполеона" как сериал из семи серий», — рассказал Спилберг на пресс-конференции, состоявшейся в рамках Берлинского кинофестиваля, где он получил почетного «Золотого Медведя» за вклад в кино.

В свое время Кубрик провел большую исследовательскую работу, собирая материал для проекта. На титульную роль претендовали Дэвид Хеммингс и Джек Николсон, а Жозефину могла сыграть Одри Хепбёрн. К великому сожалению поклонников великого режиссера, картина так и не была создана, так как студии посчитали ее слишком дорогим.

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Для Спилберга это не первое обращение к наследию Кубрика. В 2001 году вышел его «Искусственный разум», задуманный Кубриком еще в начале 1970-х. Спилберг взялся за воплощение этой идеи только во второй половине 1990-х. Над сериалом про Наполеона режиссер работает с 2013-го. В 2016-м к нему присоединился Кэри Фукунага в качестве постановщика.
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