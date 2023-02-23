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Игровая адаптация «Пространства» выйдет в 2023 году

23 февраля
2023 год

Новости кино >>
23 февраля 2023
Появились подробности об игровой адаптации фантастического сериала «Пространство» в виде геймплейного трейлера и ролика с комментариями разработчиков.



Ключевой фигурой в игре станет будущий капитан корабля «Бегемот» и второй помощник управляющего станции «Тихо» Камина Драммер в исполнении звезды оригинала Кары Джи. В представленных видео героиня, возглавляющая группу космических мусорщиков, занятых поиском сокровищ в Поясе, исследует разрушенный космический корабль, словно Шепард из Mass Effect или Айзек из Dead Space, решает судьбу пострадавшего члена экипажа и устраивает спарринг с подругой Майей.



За разработку эпизодического приключения отвечает восставшая из пепла студия Telltale Games, ответственная за такие шедевры, как The Walking Dead и The Wolf Among Us. В создании игры также принимает участие Deck Nine Games, ответственная за появление на свет Life Is Strange: Before the Storm и Life Is Strange: True Colors.

Игровая адаптация «Пространства» выйдет в 2023 году
фото: youtube.com

Создатели игры обещают игрокам упор на сюжет и сохранение кинематографичной атмосферы. Кроме того, в роликах можно увидеть традиционные для студии Telltale QTE-эпизоды и сцены с выборами, влияющими на концовку.

Релиз The Expanse: A Telltale Series состоится на ПК и консолях в 2023 году.
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