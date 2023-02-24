Компания Warner Bros. снимет новые фильмы по «Властелину колец»

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Знаменитый актер о работе в детективном неонуаре Нила Джордана и любимых ролях

Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного

Интервью

Дмитрий Дьяченко: «В "Бешенстве" мы старались сломать не только жанр, но и актерские амплуа, к которым привыкли зрители»

Режиссер самого кассового российского фильма – о своей первой драматической работе, борьбе с клише и смене тональности