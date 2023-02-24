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Компания Warner Bros. снимет новые фильмы по «Властелину колец»

24 февраля
2023 год

Новости кино >>
24 февраля 2023

В разработку будут запущены новые фильмы по мотивам «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина, сообщает Deadline.

Компания Warner Bros. снимет новые фильмы по «Властелину колец»

Компании Warner Bros. и New Line Cinema заключили новое соглашение с Middle-Earth Enterprises, владеющей правами на некоторые произведения Толкина, включая «Властелина колец» и «Хоббита». Что именно будет экранизировано, пока не сообщается.

Читать «Властелин колец: Кольца власти»: Что-то на богатом

Как стало известно ранее, в 2024 году Warner Bros. планирует выпустить полнометражное аниме «Властелин колец: Boйны рохиррим» о девятом короле Рохана — Хельме Молоторуком, под началом которого была воздвигнута легендарная крепость Хельмова падь. События «Boйны рохиррим» происходят через несколько тысячелетий после «Властелина колец» Amazon и за 260 лет до трилогии Питера Джексона. Многие зрители помнят Хельмову падь по эффектному сражению во «Властелине колец: Две крепости».
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