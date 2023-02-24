Компания Warner Bros. снимет новые фильмы по «Властелину колец»

В разработку будут запущены новые фильмы по мотивам «Властелина колец
» Джона Р. Р. Толкина, сообщает Deadline
.
Компании Warner Bros. и New Line Cinema заключили новое соглашение с Middle-Earth Enterprises, владеющей правами на некоторые произведения Толкина, включая «Властелина колец» и «Хоббита». Что именно будет экранизировано, пока не сообщается.
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«Властелин колец: Кольца власти»: Что-то на богатом
Как стало известно
ранее, в 2024 году Warner Bros. планирует выпустить полнометражное аниме «Властелин колец: Boйны рохиррим
» о девятом короле Рохана — Хельме Молоторуком, под началом которого была воздвигнута легендарная крепость Хельмова падь. События «Boйны рохиррим» происходят через несколько тысячелетий после «Властелина колец» Amazon
и за 260 лет до трилогии Питера Джексона
. Многие зрители помнят Хельмову падь по эффектному сражению во «Властелине колец: Две крепости
».
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