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Райан Рейнольдс сыграет в комедии о воссоединении бойз-бэнда

24 февраля
2023 год

Новости кино >>
24 февраля 2023

Райан Рейнольдс и Шон Леви работают над комедией «Бойз-бэнд» о воссоединении музыкальной группы, сообщает The Hollywood Reporter.

Райан Рейнольдс сыграет в комедии о воссоединении бойз-бэнда
фото: The Hollywood Reporter

Детали сюжета пока держатся в секрете. Рейнольдс исполнит в проекте одну из ролей, напишет сценарий и выступит продюсером. Леви тоже возьмет на себя продюсерские обязанности, а также может занять режиссерское кресло, если в его графике будет место на момент съемок. Ожидается, что они начнутся осенью 2023 года или в начале 2024-го.

За плечами у Леви и Рейнольдса уже несколько совместных кинопроектов — «Главный герой», «Проект "Адам"» и третья часть «Дэдпула», съемки которой должны стартовать в Лондоне этой весной.
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