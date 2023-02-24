Райан Рейнольдс сыграет в комедии о воссоединении бойз-бэнда

Детали сюжета пока держатся в секрете. Рейнольдс исполнит в проекте одну из ролей, напишет сценарий и выступит продюсером. Леви тоже возьмет на себя продюсерские обязанности, а также может занять режиссерское кресло, если в его графике будет место на момент съемок. Ожидается, что они начнутся осенью 2023 года или в начале 2024-го.
За плечами у Леви и Рейнольдса уже несколько совместных кинопроектов — «Главный герой», «Проект "Адам"» и третья часть «Дэдпула», съемки которой должны стартовать в Лондоне этой весной.
обсуждение >>