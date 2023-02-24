Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Четвертый сезон «Наследников» станет последним

24 февраля
2023 год

Новости кино >>
24 февраля 2023
Титулованный сериал «Наследники» официально закрыт, сообщает Variety. Премьера четвертого сезона, который станет финальным, состоится 26 марта на HBO Max.

Четвертый сезон «Наследников» станет последним

«Наследники» неоднократно становились победителями многих премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сериал рассказывает о вымышленной семье американских медиамагнатов. Насколько она богата и влиятельна, настолько же неблагополучна и несчастна. Во главе ее стоит властный патриарх Логан Рой, чьи наследники начинают настоящую войну за власть.

В четвертом сезоне герой Александра Скарсгарда планирует купить медиаконгломерат Waystar Royco. Грядущая сделка вызывает беспокойство в семьей Роев, поскольку та рискует потерять былой вес в обществе.

В проекте снимались Брайан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Алан Рак, Мэтью Макфадьен и Николас Браун.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмми-2022: Зендая, Риз Уизерспун и Кристина Риччи
«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»
Во сне нет границ: культовая «Паприка» станет сериалом
«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»
Спасибо, посмотрю (что смогу). Хиты мая и хорошо забытое старое
Джоди Комер стала лучшей актрисой по версии телепремии BAFTA
Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США
«CODA: Ребёнок глухих родителей» отмечен главным призом Гильдии продюсеров США
Фильмами года по версии кинокритиков США стали «Власть пса» и «Лакричная пицца»
Джейн Кэмпион признана постановщицей года по версии Гильдии режиссеров США
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил главную премию Гильдии актеров США
Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки
«Власть пса» и «Дом Gucci» лидируют по количеству номинаций на премию Гильдии актеров США
«Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники»: Итоги «Золотого глобуса»
«Дюна», «Вестсайдская история» и «Игра в кальмара» претендуют на «Золотой глобус»
Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна», «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры октября
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»
Эдриан Броуди станет одним из «Наследников»
Александр Скарсгард присоединился к третьему сезону «Наследников»
Дэвиду Патрику Келли исполнилось 70 лет
персоны
Николас БраунКирэн КалкинБрайан КоксМэттью МакфэдьенАлан РакАлександр СкарсгордСара СнукДжереми Стронг
фильмы
Наследники

анонс

Скорбим

Борис Чунаев
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Чунаев.
Олег Белов
16 февраля ушёл из жизни актёр Олег Белов.

День рождения >>

Павел Абдалов
Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Максим Штраух
Василий Щипицын
Марга Барбу
Морис Гаррель
Кристин Дэйвис
Билли Зейн
Сильвия Пфайфер
Эммануэль Рива
Джеймс Фарентино
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Папы против мам
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Сын
драма, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2022
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен