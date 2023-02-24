Четвертый сезон «Наследников» станет последним

Титулованный сериал «Наследники
» официально закрыт, сообщает Variety
. Премьера четвертого сезона, который станет финальным, состоится 26 марта на HBO Max.
«Наследники» неоднократно становились победителями многих премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Сериал рассказывает о вымышленной семье американских медиамагнатов. Насколько она богата и влиятельна, настолько же неблагополучна и несчастна. Во главе ее стоит властный патриарх Логан Рой, чьи наследники начинают настоящую войну за власть.
В четвертом сезоне герой Александра Скарсгарда
планирует купить медиаконгломерат Waystar Royco. Грядущая сделка вызывает беспокойство в семьей Роев, поскольку та рискует потерять былой вес в обществе.
В проекте снимались Брайан Кокс
, Джереми Стронг
, Сара Снук
, Киран Калкин
, Алан Рак
, Мэтью Макфадьен
и Николас Браун
.
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