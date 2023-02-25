У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

Постановщик Майкл Б. Джорданчестно признался, что боевые сцены в триквеле «Крида», где он дебютировал в качестве режиссера, вдохновлены аниме — в частности, «Первым шагом», «Мегалобоксом», «Наруто», «Моей геройской академией» и Драконьим жемчугом Зет, который в юности растрогал будущего артиста до слез. В парке студии Universal в Осаке запускается аттракцион по аниме-сериалу «Семья шпиона»: сначала участникам предстоит пройти проверку на сообразительность, решая загадки, а самых смекалистых ждет представление с Йор, Лойдом и Аней Форджерами. Полноразмерная статуя Гандама остается: изначально монумент воздвигли в 2020 году ради промо-компании и планировали убрать 31 марта 2022-го, но публике, несмотря на ковидные ограничения, так полюбился мобильный доспех, что его демонтаж отложили сначала до 2023-го, а теперь и до 2024-го. Франшизы «Грендайзер» и «Наруто» ожидает пополнение в форме видеоигр: в экшн-адвенчуре UFO Robot Grendizer: Feast of the Wolves вы можете лично управлять любимым меха-воином из 1990-х, а файтинг Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connectios позволит выяснить, кто кого вернет в Коноху.
Картина Садао Яманаки рассказывает о благородном воре из Эдо (старое название Токио), прозванном Крысеныш Дзирокити. Он обкрадывает богатых, раздает деньги нуждающимся и помогает вдове, воспитывающей малолетнего ребенка.
25-минутное мокьюментари от Studio M2 («Онихэй») расскажет о процессе создания фильма, творческом закулисье и методах работы Садао Яманаки — легендарного постановщика и новатора японского кинематографа, причастного к становлению звуковых фильмов в Японии. Единственная сэйю, задействованная в новой работе Ринтаро — Мами Кояма (Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия») в роли бэнси, над дизайном персонажей трудится автор «Акиры» Кацухиро Отомо, а музыку пишет джазовый музыкант и композитор Тосиюки Хонда.
В оригинальном аниме морж Одокава, чудаковатый таксист, страдающий бессонницей, круглыми сутками колесит по Токио, слушает радио и истории пассажиров, сопровождая их саркастическими замечаниями. Но в мегаполисе, залитом неоном и светом фонарей, происходит нечто странное: пропала студентка, а все следы ведут к Одокаве — последний раз ее видели именно в его такси.
После проигранного сражения Лорд демонов погрузился в долгий сон, но напоследок пообещал герою Максу кровавое возмездие. Пробудившись через десять лет в теле маленькой девочки, чиби-владычица первым делом решает взять реванш. И не сразу узнает в опустившемся неопрятном мужике, страдающем патологическим собирательством, отважного победителя. Чистоплотная демонесса решает навести порядок в квартире, а заодно и помочь Максу восстановить былую мощь.
Фука — не волшебница, она еще только учится. Да и то спустя рукава. Поэтому ненароком освободила злую колдунью и поставила под угрозу весь мир. Чтобы исправить ошибку, безбашенная ведьмочка и ее друзья отправляются в параллельное измерение.
Уникальные девушки-пони с прелестными лошадиным ушками и хвостами мечтают участвовать в забегах и побеждать в соревнованиях. Для этого они должны обучаться в престижной академии Тайсэн. Новый сезон расскажет историю Китасан Блэк и Сатоно Даймонд. Их озвучат Хинаки Яно (Судзунэ Мияма из «Отборочного проекта») и Хина Татибана (Нэй Окавамура из «Раба спецотряда демонического города») соответственно. Новым проектом командует режиссер предыдущих сезонов Кэй Оикава («Охотник х Охотник», «Мед и клевер»), помогать ему будут дизайнер персонажей Томоко Цудзи («Квест на фоне сакуры») и сценарист Синго Нагаи («Старшая карта»).
Но и это еще не все: дерби-серия пополнится новым ONA от студии CygamesPictures («Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022») с подзаголовком «Дорога к вершине». Желающие полюбоваться на приключения знакомых персонажей в классических соревнованиях смогут это сделать на Youtube 16 апреля. А пока — небольшой промо-ролик.
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