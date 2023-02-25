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У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

25 февраля
2023 год

Новости кино >>
25 февраля 2023
Постановщик Майкл Б. Джордан честно признался, что боевые сцены в триквеле «Крида», где он дебютировал в качестве режиссера, вдохновлены аниме — в частности, «Первым шагом», «Мегалобоксом», «Наруто», «Моей геройской академией» и Драконьим жемчугом Зет, который в юности растрогал будущего артиста до слез. В парке студии Universal в Осаке запускается аттракцион по аниме-сериалу «Семья шпиона»: сначала участникам предстоит пройти проверку на сообразительность, решая загадки, а самых смекалистых ждет представление с Йор, Лойдом и Аней Форджерами. Полноразмерная статуя Гандама остается: изначально монумент воздвигли в 2020 году ради промо-компании и планировали убрать 31 марта 2022-го, но публике, несмотря на ковидные ограничения, так полюбился мобильный доспех, что его демонтаж отложили сначала до 2023-го, а теперь и до 2024-го. Франшизы «Грендайзер» и «Наруто» ожидает пополнение в форме видеоигр: в экшн-адвенчуре UFO Robot Grendizer: Feast of the Wolves вы можете лично управлять любимым меха-воином из 1990-х, а файтинг Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connectios позволит выяснить, кто кого вернет в Коноху.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

Студия NexusИгра Дарвина», «Комиксистки») подтвердила, что «Восхождение в тени» вернется со вторым сезоном. Специально для кошатников 14 марта стартует «Ночной кот» — уютный ломтик жизни с пятиминутными эпизодиками (чуть подробнее мы писали о нем ранее). «О моем перерождении в слизь» получит очередное пополнение: ONA «Сны Колиуса» на три эпизода покажут уже этой осенью (и это не считая третьего сезона). Кроме того, в честь десятилетия ранобэ и огромных продаж (более 40 миллионов копий) планируется запуск серии спин-оффов, первый в истории «Слизи» спектакль и еще несколько событий, подробности которых пока не разглашаются. Не стало Рэидзи Мацумото: легендарный мангака («Космический линкор Ямато») и аниме-режиссер («Интерстелла5555: и5тория 5екретной 5олнечной 5истемы») скончался в возрасте 85 лет.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о грядущем полнометражном «Городском охотнике» или музыкальном детективе «Ребенок идола»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Иная» — культовое аниме в жанре хоррор
Спустя 14 лет режиссер Сигэюки Хаяси, более известный как РинтароМетрополис», «Жар-птица: Глава о Фениксе»), возвращается с новым проектом. Короткометражную ленту под названием «Манга-фильм, посвященный фильму «Крысеныш Дзирокити» Садао Яманаки» покажут 20 марта на первом Международном фестивале анимации в Ниигате.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

Картина Садао Яманаки рассказывает о благородном воре из Эдо (старое название Токио), прозванном Крысеныш Дзирокити. Он обкрадывает богатых, раздает деньги нуждающимся и помогает вдове, воспитывающей малолетнего ребенка.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

25-минутное мокьюментари от Studio M2Онихэй») расскажет о процессе создания фильма, творческом закулисье и методах работы Садао Яманаки — легендарного постановщика и новатора японского кинематографа, причастного к становлению звуковых фильмов в Японии. Единственная сэйю, задействованная в новой работе Ринтаро — Мами Кояма (Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия») в роли бэнси, над дизайном персонажей трудится автор «Акиры» Кацухиро Отомо, а музыку пишет джазовый музыкант и композитор Тосиюки Хонда.

Читать «Руки прочь от кинокружка!» — как понимать и снимать анимацию
На официальном сайте аниме «Необычное такси» появилась информация о запуске проекта «RoOT / Маршрут необычного такси» и постер с новыми героями — Сато и Рэйной. Грядущий сериал выйдет в тандеме с мангой Такэити Абараи, однако более интересные подробности пока держатся в секрете.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

В оригинальном аниме морж Одокава, чудаковатый таксист, страдающий бессонницей, круглыми сутками колесит по Токио, слушает радио и истории пассажиров, сопровождая их саркастическими замечаниями. Но в мегаполисе, залитом неоном и светом фонарей, происходит нечто странное: пропала студентка, а все следы ведут к Одокаве — последний раз ее видели именно в его такси.

Слушать Подкаст про «Необычное такси»
Студия SILVER LINK.Доблесть рыцаря-неудачника», «Глухомань») поделилась трейлером нового комедийного аниме «Однушка лорда демонов и героя», основанного на манге toufu, выходящей с 2019 года. Сериал начнут показывать уже в этом году.


После проигранного сражения Лорд демонов погрузился в долгий сон, но напоследок пообещал герою Максу кровавое возмездие. Пробудившись через десять лет в теле маленькой девочки, чиби-владычица первым делом решает взять реванш. И не сразу узнает в опустившемся неопрятном мужике, страдающем патологическим собирательством, отважного победителя. Чистоплотная демонесса решает навести порядок в квартире, а заодно и помочь Максу восстановить былую мощь.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

Руководит проектом Кэйсукэ Иноуэ (эпизоды в «Руки прочь от кинокружка!»), за сценарий отвечает Тосия ОноОбещанный Неверленд», «Дом теней»), а персонажей рисует Ёсихиро ВатанабэУ меня мало друзей», «Сестры Минами»). Макса озвучит Юити Накамура (Такэси Цудзии из «Мартовского льва», Тэцуро Куроо из «Волейбола!!»), Лорда демонов — Наоми Одзора (Мидори Кохакобэ из «Песни ночных сов», титульная героиня из «Удзаки хочет тусоваться»), а за демоническую помощницу Зению говорить будет Ёко Хикаса (Цян Лэй из «Царства», Эстелла из сериала «Виви: Песнь флюоритового глаза»). Опенинг One Room Adventure исполнят айдолы из группы MADKID, а завершающий трек Mirai=Teleport — певица Nenne.

Читать «Ух ты, египетские боги» — еще одно аниме с чиби-персонажами
Фильм «Ведьма-неудачница: Фука и тёмная ведьма» от студии Production I.GПсихопаспорт», «Корона грешника») продолжает обрастать подробностями. Появился новый промо-ролик (предыдущий можно посмотреть в нашем декабрьском дайджесте), информация о сэйю и опенинге. Премьера — 31 марта.


Фука — не волшебница, она еще только учится. Да и то спустя рукава. Поэтому ненароком освободила злую колдунью и поставила под угрозу весь мир. Чтобы исправить ошибку, безбашенная ведьмочка и ее друзья отправляются в параллельное измерение.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю

Сэйю Фуки, Хонока Иноуэ (Сакура Танака из «Прекрасна, как Луна», Сяомэй из «Нулевого Эдема»), исполнит песню Tokimeki no Kaze ni Notte.

Также к ковену присоединятся:
Глауди — Кэн Уо (Абелон из «Ван-Писа»)
Ллойд — Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»)
Карэн — Юмири Ханамори (Рюдзи Аюкава из «Голубого периода»)
Пэтти — Ая Эндо (Сёко Иэири из «Магической битвы»)
Сесиль — Сахо Сирасу (Мио Кофунэ из «Летнего времени»)
Кай — Нобухико Окамото (Эйдзи Ниидзума из «Бакумана»)

Читать «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун» — классика жанра махо-сёдзё
На официальной страничке франшизы «Девушки-пони: Славное дерби» в твиттере появился тизер третьего сезона. Производство ведется в стенах Studio KaiРыцарь-скелет вступает в параллельный мир»). Трансляция сериала запланирована в 2023 году, но дата не уточняется.


Уникальные девушки-пони с прелестными лошадиным ушками и хвостами мечтают участвовать в забегах и побеждать в соревнованиях. Для этого они должны обучаться в престижной академии Тайсэн. Новый сезон расскажет историю Китасан Блэк и Сатоно Даймонд. Их озвучат Хинаки Яно (Судзунэ Мияма из «Отборочного проекта») и Хина Татибана (Нэй Окавамура из «Раба спецотряда демонического города») соответственно. Новым проектом командует режиссер предыдущих сезонов Кэй ОикаваОхотник х Охотник», «Мед и клевер»), помогать ему будут дизайнер персонажей Томоко ЦудзиКвест на фоне сакуры») и сценарист Синго НагаиСтаршая карта»).


Но и это еще не все: дерби-серия пополнится новым ONA от студии CygamesPicturesБегущий по лезвию: Блэкаут 2022») с подзаголовком «Дорога к вершине». Желающие полюбоваться на приключения знакомых персонажей в классических соревнованиях смогут это сделать на Youtube 16 апреля. А пока — небольшой промо-ролик.

Читать «Рыцарь-скелет...» — менее очаровательное творение той же студии
Бонус: 150-сантиметровый плюшевый покемон Вэйлорд, уже доступный по предзаказу жителям Северной Америки и избранных стран Европы. Стоит это диво $420, и под него поке-тренерам придется переделывать квартиру, несмотря на то, что масштаб китового монстрика — 1/10.

У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю
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У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю фотографии
У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю фотографии
У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю фотографии
У дороги чиби, у дороги демон: главные новости аниме за неделю фотографии
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