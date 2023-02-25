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«Таинственное убийство» удостоено шести «Сезаров»

25 февраля
2023 год

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25 февраля 2023

Объявлены лауреаты 48-й церемонии вручения французской кинопремии «Сезар», состоявшейся в Париже. Безоговорочную победу одержал триллер Доминика Молля «Таинственное убийство». На его счету шесть наград — за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера (Бастьен Буйон) и мужскую роль второго плана (Були Ланнерс).

«Таинственное убийство» удостоено шести «Сезаров»
фото: кадр из фильма «Таинственное убийство»

Бенуа Мажимель, сыгравший в картине «Страдания на островах», признан актером года, а Виржини Эфира отмечена призом за главную женскую роль в ленте «Воспоминания о Париже». Многообещающей актрисой объявлена Надя Терешкевич из фильма «Вечно молодые». Две заветные статуэтки получила криминальная комедия Луи Гарреля «По правилам и без» — за актрису второго плана Ноэми Мерлан и оригинальный сценарий.

Лучшим иностранным фильмом французские киноакадемики назвали «Хищников» Родриго Сорогойена. В анимационной категории победила «Моя афганская семья». Почетный «Сезар» за вклад в кино вручил Брэд Питт режиссеру Дэвиду Финчеру.
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