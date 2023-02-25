«Таинственное убийство» удостоено шести «Сезаров»

Объявлены
лауреаты 48-й церемонии вручения французской кинопремии «Сезар», состоявшейся в Париже. Безоговорочную победу одержал триллер
Доминика Молля
«
Таинственное убийство
». На его счету шесть наград — за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера (
Бастьен Буйон
) и мужскую роль второго плана (
Були Ланнерс
).
фото: кадр из фильма «Таинственное убийство» Бенуа Мажимель
, сыгравший в картине «
Страдания на островах
», признан актером года, а
Виржини Эфира
отмечена призом за главную женскую роль в ленте «
Воспоминания о Париже
». Многообещающей актрисой объявлена
Надя Терешкевич
из фильма «
Вечно молодые
». Две заветные статуэтки получила криминальная комедия
Луи Гарреля
«По правилам и без» — за актрису второго плана
Ноэми Мерлан
и оригинальный сценарий.
Лучшим иностранным фильмом французские киноакадемики назвали «
Хищников
» Родриго Сорогойена. В анимационной категории победила «Моя афганская семья». Почетный «Сезар» за вклад в кино вручил
Брэд Питт
режиссеру
Дэвиду Финчеру
.
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