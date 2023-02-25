Стивен Ян присоединился к «Громовержцам»

Стивен Ян
получил роль в марвеловском кинокомиксе Джейка Шрейера «Громовержцы
», уверяет Deadline
.
Фильм в качестве Елены Беловой возглавит Флоренс Пью
. В ее команду антигероев войдут Таскмастер (Ольга Куриленко
), Красный страж (Дэвид Харбор
), Зимний солдат (Себастьян Стэн
), Агент США (Уайатт Расселл
), Призрак (Ханна Джон-Кэймен
) и мадам Гидра (Джулия Луиз-Дрейфус
). В актерском составе также числится Айо Эдебири
в неизвестной роли.
Над сценарием финала шестой фазы Marvel, который выйдет в прокат летом 2024 года, работает Эрик Пирсон, а продюсером выступает президент Marvel Studios Кевин Файги
.
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