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Стивен Ян присоединился к «Громовержцам»

25 февраля
2023 год

Новости кино >>
25 февраля 2023
Стивен Ян получил роль в марвеловском кинокомиксе Джейка Шрейера «Громовержцы», уверяет Deadline.

Стивен Ян присоединился к «Громовержцам»
фото: dexerto.com

Фильм в качестве Елены Беловой возглавит Флоренс Пью. В ее команду антигероев войдут Таскмастер (Ольга Куриленко), Красный страж (Дэвид Харбор), Зимний солдат (Себастьян Стэн), Агент США (Уайатт Расселл), Призрак (Ханна Джон-Кэймен) и мадам Гидра (Джулия Луиз-Дрейфус). В актерском составе также числится Айо Эдебири в неизвестной роли.

Над сценарием финала шестой фазы Marvel, который выйдет в прокат летом 2024 года, работает Эрик Пирсон, а продюсером выступает президент Marvel Studios Кевин Файги.
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№ 1
ГеоргГеорг   25.02.2023 - 16:03
Ну, мне кажется, это будет полный калл. Каст плачевный читать далее>>
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