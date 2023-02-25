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В Голливуде снимут ужастик про гномов по сценарию авторов «Человека-муравья и Осы»

25 февраля
2023 год

Новости кино >>
25 февраля 2023

В Голливуде снимут хоррор «Гномы» (Gnomes), сообщает Deadline.

Эндрю Баррер / Гэбриел Феррари
фото: deadline.com

Основой для ленты послужит одноименная короткометражка, снятая голландцем Руваном Хеггельманом. Он же займет режиссерское кресло полнометражной версии. Сценарий напишут авторы «Человека-муравья и Осы» Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари. Продюсером числится Шон Леви. За создание фильма отвечают студия Sony Pictures и компания Леви 21 Laps.

Оригинал рассказывал про девушку, наткнувшуюся на территорию гномов-убийц во время ежедневной пробежки. Она оказалась в серьезной опасности после того, как ее заманили таинственные светящиеся грибы.
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№ 1
ГеоргГеорг   25.02.2023 - 16:00
Человек муравей и Оса добрые герои. Потому что маленькие читать далее>>
Всего сообщений: 1
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