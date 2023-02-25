В Голливуде снимут ужастик про гномов по сценарию авторов «Человека-муравья и Осы»

В Голливуде снимут хоррор «Гномы» (Gnomes), сообщает Deadline
.
Основой для ленты послужит одноименная короткометражка, снятая голландцем Руваном Хеггельманом. Он же займет режиссерское кресло полнометражной версии. Сценарий напишут авторы «Человека-муравья и Осы
» Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари. Продюсером числится Шон Леви
. За создание фильма отвечают студия Sony Pictures и компания Леви 21 Laps.
Оригинал рассказывал про девушку, наткнувшуюся на территорию гномов-убийц во время ежедневной пробежки. Она оказалась в серьезной опасности после того, как ее заманили таинственные светящиеся грибы.
обсуждение >>