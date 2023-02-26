Объявлены лауреаты 73-го Берлинского кинофестиваля

Французская неигровая картина Николя Филибера «На Адаманте», посвященная пациентам парижского дневного психиатрического стационара, удостоена «Золотого медведя» — главного приза 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Список остальных лауреатов опубликован на сайте смотра.
Гран-при Большого жюри получило «Красное небо» Кристиана Петцольда. «Серебряного медведя» также вручили португальской ленте Жуау Канижу «Плохая жизнь». Наградой за режиссуру отметили Филиппа Гарреля, снявшего «Большую колесницу».
фото: кадр из фильма «Красное небо»
София Отеро, сыгравшая в картине «20 тысяч разновидностей пчёл», удостоена «Серебряного медведя» за главную роль, а Теа Эре — за второстепенную роль в ленте «До конца ночи». Среди сценаристов победу одержала автор «Музыки» Ангела Шанелек. Спецприз за художественный вклад достался оператору фильма «Диско Бой» Хелен Лувар. Стивен Спилберг стал обладателем почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф.
В основную программу 73-го Берлинале, проходившего с 16 по 26 февраля, были включены 19 картин из 19 стран. Председателем жюри выступила Кристен Стюарт.
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