«Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни»

«Пиноккио» Гильермо Дель Торо завоевал пять наград юбилейной 50-й премии Annie Awards. Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн. Список победителей опубликован на сайте «Энни».
«Аватар: Путь воды» победил в номинациях «Лучшие анимационные эффекты» и «Анимация персонажей в игровом кино». У «Шоу Чашека!» награда за музыку, а у игры Cuphead - The Delicious Last Course, являющейся первоисточником данного сериала, — за анимацию героев.
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