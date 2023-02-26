«Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни»

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Орден коммуниста: Как персонажи «Гарри Поттера» выглядели бы в СССР

Это будет семисерийное шоу для HBO

Стивен Спилберг создаст сериал про Наполеона по сценарию Стэнли Кубрика

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Харви Вайнштейна приговорили к ещё 16 годам по делу об изнасиловании

Скорее всего, он уже не выйдет из тюрьмы