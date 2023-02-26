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«Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни»

26 февраля
2023 год

Новости кино >>
26 февраля 2023

«Пиноккио» Гильермо Дель Торо завоевал пять наград юбилейной 50-й премии Annie Awards. Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн. Список победителей опубликован на сайте «Энни».

«Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни»
фото: кадр из мультфильма «Пиноккио»

Второй сезон мультсериала «Любовь, смерть и роботы» взял четыре премии: за сценарий, эффекты, дизайн персонажей и раскадровку. Три награды вручили анимационной ленте «Марсель — ракушка в ботинках» — за независимый мультфильм, сценарий и озвучку в исполнении Дженни Слейт. «Кот в сапогах: последнее желание» получил призы за лучшую раскадровку и монтаж.

«Аватар: Путь воды» победил в номинациях «Лучшие анимационные эффекты» и «Анимация персонажей в игровом кино». У «Шоу Чашека!» награда за музыку, а у игры Cuphead - The Delicious Last Course, являющейся первоисточником данного сериала, — за анимацию героев.
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