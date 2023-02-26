Ник Офферман и Меган Муллалли посетят «Академию Амбрелла»

Ник Офферман
и Меган Муллалли
присоединились к актерской команде четвертого — финального — сезона сериала Netflix «Академия Амбрелла
». По жизни муж и жена предстанут в качестве супружеской пары профессоров колледжа, уточняет Entertainment Tonight
.
Согласно Deadline
, в сериале также появится Дэвид Кросс
в образе Сая Гроссмана, честного застенчивого владельца бизнеса и семьянина, отчаянно пытающегося восстановить связь со своей дочерью. К своим ролям в продолжении шоу, чьи съемки начнутся в ближайшие дни, вернутся Роберт Шиэн
, Эллиот Пейдж
, Том Хоппер
и другие актеры.
Сериал является адаптацией серии комиксов, созданной солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем. Это история о команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приемного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. Землю настигает конец света, но благодаря способности Номера Пять герои успевают вернуться в прошлое. Во втором сезоне они попытаются все исправить и предотвратить апокалипсис.
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