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Ник Офферман и Меган Муллалли посетят «Академию Амбрелла»

26 февраля
2023 год

Новости кино >>
26 февраля 2023
Ник Офферман и Меган Муллалли присоединились к актерской команде четвертого — финального — сезона сериала Netflix «Академия Амбрелла». По жизни муж и жена предстанут в качестве супружеской пары профессоров колледжа, уточняет Entertainment Tonight.

Ник Офферман / Меган Муллалли / Дэвид Кросс
фото: ew.com

Согласно Deadline, в сериале также появится Дэвид Кросс в образе Сая Гроссмана, честного застенчивого владельца бизнеса и семьянина, отчаянно пытающегося восстановить связь со своей дочерью. К своим ролям в продолжении шоу, чьи съемки начнутся в ближайшие дни, вернутся Роберт Шиэн, Эллиот Пейдж, Том Хоппер и другие актеры.

Сериал является адаптацией серии комиксов, созданной солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем. Это история о команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приемного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. Землю настигает конец света, но благодаря способности Номера Пять герои успевают вернуться в прошлое. Во втором сезоне они попытаются все исправить и предотвратить апокалипсис.
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