Юрий Дейнекин играет снайпера в военной драме «Самогон»

В Подмосковье начались съемки мини-сериала Сергея Малюгова «Самогон» с Юрием Дейнекиным в главной роли. Согласно пресс-службе «Киностудии КИТ», отвечающей за производство четырехсерийной военной драмы, посвященной лучшим снайперам Великой Отечественной войны, ее премьера состоится на телеканале НТВ.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Формат мини-сериала режиссеру Сергею Малюгову «очень интересен и привлекателен своей компактностью. Такой формат оптимален, чтобы за четыре часа можно было раскрыть героя, влюбить зрителя в него и, пройдя череду катастроф, поразмышлять над чем-то вместе с героем».
События разворачиваются в 1942 году. На юго-западный фронт из Москвы приезжает фотокорреспондент, чтобы запечатлеть для истории уникальный рекорд – 600-й фашист, убитый одним человеком – снайпером Николаем Слепковым. Сам же герой, угрюмый и молчаливый затворник, избегает шумихи. Зато о нем рассказывают другие.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Сергея Малюгова «сериал привлек уникальностью героя – это всегда является ориентиром для режиссера. Роль непростая, кастинг вызвал некоторые сложности. Герой – человек молодой, что сразу отсекает большое количество известных артистов, плюс требовалась определенная фактура из-за ряда моментов, связанных с психофизикой. Это сужало фокус поиска. У Юры Дейнекина очень хорошая фактура, надеюсь, что эта роль поможет ему узнать что-то новое о себе. Имея актерский опыт, я понимаю, что мне было бы дико интересно разбирать эту роль и искать своего героя».
Осень 1941-го. На самый опасный участок фронта прибывает «зеленое» пополнение из Сибири. Среди них и Николай Слепков – «самогон», так в тайге называют охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак и других охотников. В первом же бою он проявляет себя. Во втором, в третьем… рискуя на передовой и забираясь в тыл противника, совершая невозможное. Самогон был ранен шесть раз, дважды тяжело, но он всегда возвращался, чтобы поражать врага и защищать своих.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Мой герой – обычный русский парень из Сибири, из тайги, из маленькой деревни. Вся его жизнь до фронта была связана с лесной охотой. Его воспитанием занимался его старший брат, потому что в силу своей нелюдимости Николай сложно сходился с людьми. Мало кто его понимает, он живет на интуитивном ощущении мира по заветам брата. Тот научил его, что люди зачастую жестоки к тому, кого не понимают, и поэтому относятся к нему с недоверием. Николай видит мир, как он есть, видит справедливость и несправедливость, правду и ложь, считает, что можно только так, а не иначе», — рассказал о своем персонаже Юрий Дейнекин.
Готовясь к съемкам, актер пересматривал советские фильмы, изучал кинохроники военных лет и другие источники информации. Также вместе с другими актерами он прошел небольшой «курс молодого бойца»: как обращаться с оружием, как его держать, как заряжать, особенности прицельной стрельбы.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«История показывает подвиг народа и одного человека, о чем важно помнить: что самые простые ребята – соседи, одноклассники, родные – уходили на фронт и отдавали свои жизни. И с точки зрения актёрской профессии персонаж очень непростой, интересный. Человек с внутренним монологом, такой любому актеру был бы интересен. Я на него совершенно не похож, Николай – моя противоположность, это роль на сопротивление, вызов самому себе», — говорит Дейнекин.
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