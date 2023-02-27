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На фестивале «Дух огня» вне конкурса покажут фильмы Степана Бурнашева, Светланы Устиновой и Наталии Мещаниновой

27 февраля
2023 год

Новости кино >>
27 февраля 2023
Объявлены внеконкурсные программы XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта. Среди фильмов – участники крупнейших мировых кинофестивалей и номинант на «Оскар» этого года, уточняет пресс-служба смотра.

кадр из фильма «Один маленький ночной секрет»
фото: пресс-служба фестиваля

Новинки собраны в программе «Специальные показы». «Айта» Степана Бурнашева позволит зрителю составить мнение о феномене якутского кино. «Время года зима» – это режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой. В картине Айдына Сахаманова «Дос-Мукасан» — история казахского музыкального ансамбля, которую автор проследил с 1960-х годов. Еще одна советская легенда, только уже в игровом воплощении – поэтесса Ника Турбина, судьба которой осмыслена Василисой Кузьминой в «Нике». «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой совсем недавно прогремел на Роттердамском кинофестивале. Завершает программу «Экспресс» Руслана Братова, который назван «черкесской одиссей» юноши по кличке Сос.

Одна из внеконкурсных программ посвящена теме этого года – коренным народам мира. Здесь зрители увидят как уже известные фильмы, триумфаторы российских и международных фестивалей («Овсянки» Алексея Федорченко, «Белый ягель» Владимира Тумаева), так и новые работы в разных жанрах – «Белые призраки» Евы Беловой и «Выход» Максима и Евгении Арбугаевой. Первая – документальная лента об оленьих батальонах в годы Великой Отечественной войны. Вторая – история ученого, исследующего моржей в Чукотском море.

кадр из фильма «Дос-Мукасан»
фото: пресс-служба фестиваля

В рамках фестиваля состоится ретроспектива Петра Чардынина – самого популярного, плодовитого и кассового режиссера дореволюционного российского кино. С его именем связан переход кинематографа от первых экспериментов к настоящей индустрии и роду искусства в нашей стране. Он снял более 200 картин, в его фильмах сыграла свои лучшие роли Вера Холодная. На «Духе огня» покажут «Дядюшкину квартиру», «Миражи», «Хризантемы» и «Молчи, грусть... молчи...». Показы пройдут 4 марта в большом зале «Югра-Классик» и 5 марта в Центре искусств для одаренных детей Севера в формате «немое кино с живой музыкой» — в сопровождении таперов.

На Work-in-progress — новом формате для «Духа огня» — эксперты, критики, коллеги-кинематографисты познакомятся с еще не законченными фильмами и обсудят их. Для режиссеров это возможность получить ценную обратную связь, исправить шероховатости и преодолеть трудности, заранее наметить перспективы для проката или сотрудничества с платформами. В программе семь работ российских режиссеров, включая ленты Инги Шепелевой, Антона Коломееца и Максима Кузнецова. Завершится кинофестиваль показом картины «Черная кошка, белый кот» президента «Духа огня» Эмира Кустурицы.
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