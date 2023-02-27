На фестивале «Дух огня» вне конкурса покажут фильмы Степана Бурнашева, Светланы Устиновой и Наталии Мещаниновой

Объявлены внеконкурсные программы XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта. Среди фильмов – участники крупнейших мировых кинофестивалей и номинант на «Оскар» этого года, уточняет пресс-служба смотра.
Одна из внеконкурсных программ посвящена теме этого года – коренным народам мира. Здесь зрители увидят как уже известные фильмы, триумфаторы российских и международных фестивалей («Овсянки» Алексея Федорченко, «Белый ягель» Владимира Тумаева), так и новые работы в разных жанрах – «Белые призраки» Евы Беловой и «Выход» Максима и Евгении Арбугаевой. Первая – документальная лента об оленьих батальонах в годы Великой Отечественной войны. Вторая – история ученого, исследующего моржей в Чукотском море.
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках фестиваля состоится ретроспектива Петра Чардынина – самого популярного, плодовитого и кассового режиссера дореволюционного российского кино. С его именем связан переход кинематографа от первых экспериментов к настоящей индустрии и роду искусства в нашей стране. Он снял более 200 картин, в его фильмах сыграла свои лучшие роли Вера Холодная. На «Духе огня» покажут «Дядюшкину квартиру», «Миражи», «Хризантемы» и «Молчи, грусть... молчи...». Показы пройдут 4 марта в большом зале «Югра-Классик» и 5 марта в Центре искусств для одаренных детей Севера в формате «немое кино с живой музыкой» — в сопровождении таперов.
На Work-in-progress — новом формате для «Духа огня» — эксперты, критики, коллеги-кинематографисты познакомятся с еще не законченными фильмами и обсудят их. Для режиссеров это возможность получить ценную обратную связь, исправить шероховатости и преодолеть трудности, заранее наметить перспективы для проката или сотрудничества с платформами. В программе семь работ российских режиссеров, включая ленты Инги Шепелевой, Антона Коломееца и Максима Кузнецова. Завершится кинофестиваль показом картины «Черная кошка, белый кот» президента «Духа огня» Эмира Кустурицы.
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