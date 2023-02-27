Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»

Главный герой фильма Пол Карпентер в исполнении Патрика Гибсона – обычный клерк в очень необычном бюро. Здесь работают мифические существа и чародеи, которые столетиями управляют человеческими судьбами. Полу предстоит найти некий магический артефакт и, возможно, спасти этот скрытый от глаз волшебный мир.
фото: пресс-служба компании Global Film
Режиссер картины Джеффри Уокер с детства обожал жанр фэнтези, а книга Тома Холта позволяла создать удивительный мир с множеством интересных персонажей. По словам постановщика, «наши герои постепенно раскрывают секреты фирмы "Дж. В. Уэллс и К°". Они узнают, что это очень древняя организация, которая веками занималась магией и вычислением совпадений по всему миру. По мере их открытий в фильме появляются фантастические существа и магия».
По сюжету ленты Пол однажды случайно попал на собеседование в лондонскую фирму под названием «Дж. В. Уэллс и К°». После короткого и очень странного интервью, где он крайне неудачно рассказал о всех своих жизненных навыках, его все-таки берут на работу и отправляют на стажировку клерком. Пола сложно назвать сообразительным, но в какой-то момент он понимает, что в этом бюро занимаются магией и поисками магических артефактов, а работают здесь волшебники и мифические существа. Магические способности у юноши не раскрываются вообще, а вот у его молодой и привлекательной коллеги Софи (Уайлд), которая только приступила к работе на должности клерка, уже открылся дар провидицы. И все-таки именно Полу поручают найти один из самых загадочных артефактов в мире — переносную дверь, которая способна отправить владельца куда угодно. Если дверь попадет не в те руки, то Полу грозит не только увольнение, но и весь мир будет в большой опасности.
фото: пресс-служба компании Global Film
«Мой персонаж напоминает мне ту девушку, которой я была в старшей школе. Я точно так же хотела получать одни пятерки. Мне очень нравится Софи. Она амбициозная, знает, чего хочет, трудолюбивая, но при этом способна на чувства и любовь. Я очень полюбила свою героиню», – рассказывает Софи Уайлд.
За каждым шагом неуклюжего клерка пристально наблюдает Деннис Таннер (Нилл) – старший партнер фирмы и член совета директоров. Этот хмурый и строгий мужчина не дает спуску стажерам и, похоже, что-то скрывает. А вот директор фирмы Хамфри Уэллс (Вальц) — его полная противоположность. Уэллс обаятельный, добрый и обладает прекрасным чувством юмора. Но Пол довольно быстро понимает, что в этом безумном бюро не стоит доверять первому впечатлению.
фото: пресс-служба компании Global Film
Что касается Миранды Отто, то ей досталась роль второго партнера фирмы – графини Джуди, которая помогает молодым клеркам в практическом освоении магии. В фильме присутствуют еще одни важные герои — гоблины, являющиеся проводниками магии в наш мир. Они созданы с помощью визуальных эффектов, над которыми работала команда, причастная к созданию «Тора: Рагнарёка» и «Аквамена».
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