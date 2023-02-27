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Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»

27 февраля
2023 год

Новости кино >>
27 февраля 2023
В сети появился трейлер фэнтези Джеффри Уокера «Бюро магических услуг», которое компания Global Film выпустит в российский прокат 6 апреля.



Главные роли в экранизации бестселлера классика британской литературы Тома Холта «Переносная дверь» исполнили Кристоф Вальц, Сэм Нилл, Миранда Отто, Патрик Гибсон и Софи Уайлд. За адаптацию книги отвечал сценарист Леон Форд.

Главный герой фильма Пол Карпентер в исполнении Патрика Гибсона – обычный клерк в очень необычном бюро. Здесь работают мифические существа и чародеи, которые столетиями управляют человеческими судьбами. Полу предстоит найти некий магический артефакт и, возможно, спасти этот скрытый от глаз волшебный мир.

Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»
фото: пресс-служба компании Global Film

Режиссер картины Джеффри Уокер с детства обожал жанр фэнтези, а книга Тома Холта позволяла создать удивительный мир с множеством интересных персонажей. По словам постановщика, «наши герои постепенно раскрывают секреты фирмы "Дж. В. Уэллс и К°". Они узнают, что это очень древняя организация, которая веками занималась магией и вычислением совпадений по всему миру. По мере их открытий в фильме появляются фантастические существа и магия».

По сюжету ленты Пол однажды случайно попал на собеседование в лондонскую фирму под названием «Дж. В. Уэллс и К°». После короткого и очень странного интервью, где он крайне неудачно рассказал о всех своих жизненных навыках, его все-таки берут на работу и отправляют на стажировку клерком. Пола сложно назвать сообразительным, но в какой-то момент он понимает, что в этом бюро занимаются магией и поисками магических артефактов, а работают здесь волшебники и мифические существа. Магические способности у юноши не раскрываются вообще, а вот у его молодой и привлекательной коллеги Софи (Уайлд), которая только приступила к работе на должности клерка, уже открылся дар провидицы. И все-таки именно Полу поручают найти один из самых загадочных артефактов в мире — переносную дверь, которая способна отправить владельца куда угодно. Если дверь попадет не в те руки, то Полу грозит не только увольнение, но и весь мир будет в большой опасности.

Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»
фото: пресс-служба компании Global Film

«Мой персонаж напоминает мне ту девушку, которой я была в старшей школе. Я точно так же хотела получать одни пятерки. Мне очень нравится Софи. Она амбициозная, знает, чего хочет, трудолюбивая, но при этом способна на чувства и любовь. Я очень полюбила свою героиню», – рассказывает Софи Уайлд.

За каждым шагом неуклюжего клерка пристально наблюдает Деннис Таннер (Нилл) – старший партнер фирмы и член совета директоров. Этот хмурый и строгий мужчина не дает спуску стажерам и, похоже, что-то скрывает. А вот директор фирмы Хамфри Уэллс (Вальц) — его полная противоположность. Уэллс обаятельный, добрый и обладает прекрасным чувством юмора. Но Пол довольно быстро понимает, что в этом безумном бюро не стоит доверять первому впечатлению.

Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»
фото: пресс-служба компании Global Film

Что касается Миранды Отто, то ей досталась роль второго партнера фирмы – графини Джуди, которая помогает молодым клеркам в практическом освоении магии. В фильме присутствуют еще одни важные герои — гоблины, являющиеся проводниками магии в наш мир. Они созданы с помощью визуальных эффектов, над которыми работала команда, причастная к созданию «Тора: Рагнарёка» и «Аквамена».
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фильмы
АкваменБюро магических услугТор: Рагнарёк

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Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг» фотографии
Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг» фотографии
Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг» фотографии
Кристоф Вальц и Сэм Нил присматривают за молодыми клерками в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг» фотографии
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