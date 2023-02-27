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Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной

27 февраля
2023 год

Новости кино >>
27 февраля 2023
Премьера третьего сезона сериала производства Good Story media «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится в онлайн-кинотеатре Premier этой весной, а позже – на телеканале ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Премьера новых серий в весенние месяцы стала уже своего рода традицией. Первый сезон вышел 23 апреля 2020-го, второй – 24 мая 2021-го. По словам креативного продюсера и соавтора сценария Александра Белова, «это время года как будто совпадает с нашей историей по настроению. Весна и предвкушение лета — это всегда ожидание какой-то беззаботности, света и тепла. И надежды на то, что скоро с тобой обязательно случится что-то очень хорошее».

В честь будущей премьеры создатели с помощью нейросети MidJorney сгенерировали тизер-постеры. Среди них сами зрители смогут выбрать тот, который, по их мнению, должен попасть в рекламную кампанию третьего сезона.

Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Новые эпизоды перенесут события на два года вперед, в лето 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре сюжета не политические перипетии, а как и прежде, судьбы главных героев-подростков. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями. Ко всем трудностям героев добавится появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу.

К своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный и Юра Борисов в роли «бессмертного Алика». К основному касту также присоединились Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Фёдор Федотов, Юрий Кузнецов и Варвара Шмыкова. Съемки третьего сезона прошли с июля по октябрь прошлого года в Москве, Балашихе, Туле, Королеве, Дзержинском и Жуковском.
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Егор АбрамовАлександр Белов (II)Артур БесчастныйЮра БорисовЕгор ГубаревПолина ГухманСтепан ДевонинКсения КаталымоваЮрий КузнецовВалентина ЛяпинаНикита ПавленкоФёдор РощинВиктор СухоруковЕвгений ТкачукЛариса УдовиченкоФёдор Федотов (II)Александра ХромоваВарвара Шмыкова
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Мир, дружба, жвачкаМир, дружба, жвачка-3

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Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной фотографии
Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной фотографии
Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной фотографии
Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной фотографии
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