Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной

Премьера третьего сезона сериала производства Good Story media «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится в онлайн-кинотеатре Premier этой весной, а позже – на телеканале ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Премьера новых серий в весенние месяцы стала уже своего рода традицией. Первый сезон вышел 23 апреля 2020-го, второй – 24 мая 2021-го. По словам креативного продюсера и соавтора сценария Александра Белова, «это время года как будто совпадает с нашей историей по настроению. Весна и предвкушение лета — это всегда ожидание какой-то беззаботности, света и тепла. И надежды на то, что скоро с тобой обязательно случится что-то очень хорошее».
В честь будущей премьеры создатели с помощью нейросети MidJorney сгенерировали тизер-постеры. Среди них сами зрители смогут выбрать тот, который, по их мнению, должен попасть в рекламную кампанию третьего сезона.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Новые эпизоды перенесут события на два года вперед, в лето 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре сюжета не политические перипетии, а как и прежде, судьбы главных героев-подростков. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями. Ко всем трудностям героев добавится появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу.
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