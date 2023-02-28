«Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Ириной Ефремовой и Марусей Климовой

По сюжету медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив ребенка, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Маша не догадывается, что именно Петр стал невольным убийцей отца ее ребенка.
14 марта зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы «Словно не было разлуки» с Ириной Ефремовой и Дмитрием Мазуровым. Когда-то Элла и Игорь были женаты по большой любви, воспитывали дочь Дашу. Но кризис в семье привел к тому, что брак распался. Даша выросла и уехала, Элла впервые после развода начала встречаться с коллегой-врачом, а Игорь собирается жениться на своей помощнице. Даша до сих пор не может смириться с распадом семьи, поэтому решает свести родителей снова.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Продолжат линейку премьер «Одиночки», которых покажут в эфире телеканала 15 марта. Это рассказ о трех матерях-одиночках, по воле судьбы оказавшихся под одной крышей. Каждая из женщин по-своему объясняет свое одиночество: бойкая Ольга давно решила, что все сможет без мужчины, робкая Гуля думает, что не достойна любви, а уставшая от жизни Вера считает, что все мужчины – козлы. Пытаясь выжить с детьми на руках без помощи родных и близких, они создают клуб «Мамы помогают мамам». Проект не только помогает встать им на ноги, но и найти свою судьбу. В главных ролях – Екатерина Данилова, Ирина Ефремова и Ирина Бутанаева.
16 марта состоится премьера мини-сериала «Весна свела нас с ума» с Марусей Климовой и Станиславом Эрклиевским. Нелепое недоразумение разлучило влюбленных друг в друга Алину и Макса на долгие 15 лет. Алина сбежала из родного города и в тайне родила дочь, но врач сказал, что она умерла после рождения. На встрече выпускников школы они впервые снова встретились, но разговора не получилось. К тому же, ее подругу Татьяну, у которой она должна была переночевать, вызывают на работу в детский дом из-за пропавшей воспитанницы. Татьяна рассказывает историю Сони, и Алина понимает, что девочка может быть ее дочкой. Ухватившись за надежду, Алина готова на все, чтобы вернуть своего ребенка.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Завершит неделю премьер 17 марта мелодрама «За каменной стеной». В главных ролях – Екатерина Панасюк и Игорь Теплов. По сюжету Варя подрабатывает репетитором у сына местного бизнесмена Вадима. Недавно ее жених вернулся из Москвы, куда уезжал на заработки, с новой невестой, а сама Варя провалила экзамены в аспирантуру. Девушку поддерживает Вадим, ведь у него к Варе всегда были чувства. Она принимает его ухаживания, но жизнь с нелюбимым мужем и чужим сыном мало похожа на сказку: мальчик принимает Варю в штыки, а Вадим начинает придираться по любому поводу.
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