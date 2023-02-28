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Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами)

28 февраля
2023 год

Новости кино >>
28 февраля 2023

Первая половина разделенного надвое финала заключительного сезона «Атаки титанов» в формате часового спешла выйдет уже 3 марта, а вторую часть покажут в этом году, но немного позже. В преддверии релиза студия MAPPAЧеловек-бензопила», «Дети на холме») поделилась новым трейлером (тут можно посмотреть предыдущий).


В постапокалиптическом мире «Атаки титанов» Хадзимэ Исаямы человечество ведет борьбу с плотоядными гигантами. Немногочисленные выжившие прячутся в городах за тремя высоченными концентрическими стенами. Эрен Йегер, поклявшийся отомстить за смерть матери, вступает в ряды Разведкорпуса, чтобы противостоять исполинам на «передовой».

Читать («Магическая битва 0. Фильм» — еще одно аниме от студии MAPPA
С момента синопсиса много успевает произойти — читайте об этом в нашем бесспойлерном гиде и разборе последних серий — и вот в промо-ролике соратники Эрена (Армин, Хандзи, Леви и Микаса) готовятся к решающей битве с армией титанов, уничтожающей на своем пути все живое.

Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами)

В трейлере можно послушать песню из опенига — Under the Tree рэгги-панк-квартета SiM (в прошлой части финального сезона они исполнили трек The Rumble).
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Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами) фотографии
Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами) фотографии
Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами) фотографии
Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами) фотографии
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