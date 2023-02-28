Дыхание конца света: новый трейлер финала «Атаки титанов» (с русскими субтитрами)

Первая половина разделенного надвое
финала заключительного сезона «Атаки титанов
» в формате часового спешла выйдет уже 3 марта, а вторую часть покажут в этом году, но немного позже. В преддверии релиза студия MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Дети на холме
») поделилась новым трейлером (тут
можно посмотреть предыдущий).
В постапокалиптическом мире «Атаки титанов» Хадзимэ Исаямы
человечество ведет борьбу с плотоядными гигантами. Немногочисленные выжившие прячутся в городах за тремя высоченными концентрическими стенами. Эрен Йегер
, поклявшийся отомстить за смерть матери, вступает в ряды Разведкорпуса, чтобы противостоять исполинам на «передовой».
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(«Магическая битва 0. Фильм» — еще одно аниме от студии MAPPA
С момента синопсиса много успевает произойти — читайте об этом в нашем бесспойлерном гиде
и разборе последних серий
— и вот в промо-ролике соратники Эрена (Армин
, Хандзи
, Леви
и Микаса
) готовятся к решающей битве с армией титанов, уничтожающей на своем пути все живое.
В трейлере можно послушать песню из опенига — Under the Tree
рэгги-панк-квартета SiM
(в прошлой части финального сезона они исполнили трек The Rumble
).
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