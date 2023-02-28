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Сергей Минаев опустится на «Золотое дно»

28 февраля
2023 год

Новости кино >>
28 февраля 2023

Онлайн-кинотеатр Иви сообщил о запуске сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева. Производством семейной саги о борьбе за власть займется Продюсерская компания «Среда», которая сняла для Иви «Химеру» и «Замерзших».

Сергей Минаев опустится на «Золотое дно»
фото: Пресс-служба Иви

По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

«Поколение отцов, построившее компании и добывшее активы, уходит, а поколение детей в отчаянной борьбе за их наследство вытаскивает из шкафа скелеты, которые превращают это наследство в пыль», — говорит Сергей Минаев. Он написал сценарий в соавторстве с Дмитрием МинаевымПоследний министр»).

Режиссерское кресло займет Илья ЕрмоловМаленький воин»). В числе продюсеров — Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Александр Цекало и Иван Самохвалов.
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