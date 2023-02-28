Сергей Минаев опустится на «Золотое дно»

Онлайн-кинотеатр Иви сообщил о запуске сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева. Производством семейной саги о борьбе за власть займется Продюсерская компания «Среда», которая сняла для Иви «Химеру» и «Замерзших».
фото: Пресс-служба Иви
По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.
«Поколение отцов, построившее компании и добывшее активы, уходит, а поколение детей в отчаянной борьбе за их наследство вытаскивает из шкафа скелеты, которые превращают это наследство в пыль», — говорит Сергей Минаев. Он написал сценарий в соавторстве с Дмитрием Минаевым («Последний министр»).
обсуждение >>