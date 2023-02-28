Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Шведский режиссер Рубен Эстлунд станет председателем жюри 76-го Каннского кинофестиваля, который состоится с 16 по 27 мая. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
фото: Getty Images
Три из шести полнометражных фильмов постановщика побеждали в Каннах. В 2014-м «Форс-мажор» был отмечен призом жюри в программе «Особый взгляд». В 2017 и 2022 годах Эстлунд представил свои работы «Квадрат» и «Треугольник печали» в основном конкурсе, дважды удостоившись высшей награды смотра — «Золотой пальмовой ветви». В этом году «Треугольник печали» также получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
«Ни на одном кинофестивале я не испытывал такого трепета, как в Каннах, когда перед показом конкурсных фильмов поднимался занавес. Быть частью этого мира — честь и привилегия для меня. Кино обладает уникальным свойством — смотря его вместе, мы получаем более интенсивный опыт», — говорит Эстлунд.
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