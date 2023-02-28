Завершились съемки документального фильма о поездке Чехова на Сахалин и Цейлон

Завершились съемки документальной картины «Остров СахаЛон» о поездке классика русской литературы Антона Павловича Чехова на Сахалин и Цейлон в 1890 году. Фрагменты из книги «Остров Сахалин» в фильме читает народный артист России Борис Щербаков, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта "Остров СахаЛон"
В качестве музыкального сопровождения выбрана симфоническая поэма «Утес» Сергея Рахманинова, подаренная им Чехову. Поэму в аранжировке Игоря Кадомцева исполнил Московский молодежный камерный оркестр. Партнерами проекта стали более тридцати организаций, в том числе музеи писателя в Мелихово и на Сахалине.
За режиссуру «Острова СахаЛон» отвечал Сергей Мац («Адъютанты любви»). Участниками съемочной группы стали студенты и выпускники Института кино и телевидения, а в фильме были заняты молодые актеры Москвы и Сахалина. Производством картины занимались НП «Социальные Инвестиции» и продюсерский центр «ГАЛС» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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