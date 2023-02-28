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Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

28 февраля
2023 год

Новости кино >>
28 февраля 2023
В сети появился трейлер экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссёра Сарика АндреасянаНепрощённый»).


История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем… Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле…

Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Главные роли в картине исполнили Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Марк Богатырёв, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Дмитрий Власкин, Дмитрий Колчин, Ксения Алферова и другие.

На большие экраны фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выйдет 16 марта.
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№ 1
Матвей Брикун   28.02.2023 - 22:06
Почему бы самого Юсупова не снять. Уверен вышло бы куда реалистичней.)) Немного подготовить человека и вперед. Опустить нудные драматические моменты, что бы не было контраста. читать далее>>
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На солнце вдоль рядов кукурузы

фотографии >>
Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
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