Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец»

В сети появился локализованный тизер-трейлер экшн-триллера «Беглец
» с Джерардом Батлером
в главной роли. Режиссёром проекта выступил Рик Роман Во
(«Гренландия
»).
Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.
Помимо Батлера в фильме сыграли Бахадор Фолади
, Оливия-Мэй Барретт
, Нина Туссен-Уайт
, Ребекка Колдер
, Росс Беркли Симпсон
, Вассилис Коукалани
, Хаким Джомах
, Том Рис-Харрис
и Рэй Харатян
.
Съёмки ленты проходили в Саудовской Аравии, на территории оазиса Аль-Ула, который съёмочная группа назвала одной из лучших локаций для голливудских блокбастеров. Бюджет картины составил более $60 млн.
В российский прокат «Беглец
» выйдет 25 мая, на день раньше мирового релиза.
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