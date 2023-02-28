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Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец»

28 февраля
2023 год

Новости кино >>
28 февраля 2023
В сети появился локализованный тизер-трейлер экшн-триллера «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. Режиссёром проекта выступил Рик Роман ВоГренландия»).


Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.

Помимо Батлера в фильме сыграли Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссен-Уайт, Ребекка Колдер, Росс Беркли Симпсон, Вассилис Коукалани, Хаким Джомах, Том Рис-Харрис и Рэй Харатян.

Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец»

Съёмки ленты проходили в Саудовской Аравии, на территории оазиса Аль-Ула, который съёмочная группа назвала одной из лучших локаций для голливудских блокбастеров. Бюджет картины составил более $60 млн.

В российский прокат «Беглец» выйдет 25 мая, на день раньше мирового релиза.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   28.02.2023 - 22:11
Сработался Батлер с Риком, уже третье кино делают. Насчет успеха не уверен, кажется тема уже прилично избитая, могут и не окупится. читать далее>>
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Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец» фотографии
Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец» фотографии
Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец» фотографии
Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец» фотографии
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