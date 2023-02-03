Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Какой твой фильм 2023 года?
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

3 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
3 февраля 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» режиссёра Михаила ПоляковаСекреты семейной жизни-2»). В нём главные герои дают ценные советы об общении с людьми.


Дело было в далёком 2019-м году… Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чём же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Лёша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню. А ещё, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чём кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. Они вернулись поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всём.

Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

Главные роли в фильме сыграли Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Михаил Полицеймако, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов.

В российский прокат фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» вышел 2 февраля.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг», «Бешенство» и еще 8 фильмов февраля
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
«Отвинтаж»: Гарик Харламов и Дмитрий Нагиев в трейлере новой части комедии «О чем говорят мужчины»
Харламов, Нагиев, Полицеймако и Виторган присоединятся к «Квартету И» в четвертой части «О чем говорят мужчины»
персоны
Леонид БарацМаксим ВиторганАлександр Демидов (III)Камиль ЛаринДмитрий НагиевМихаил ПолицеймакоМихаил Поляков (IV)Ростислав ХаитГарик Харламов
фильмы
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия

фотографии >>
Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» фотографии
Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» фотографии
Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» фотографии
Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Яндекс Бизнес

Скорбим

Леонард Петрашак
1 февраля ушёл из жизни актёр Леонард Петрашак.

День рождения >>

Алексей Вакулов
Елена Вожакина
Оксана Жданова
Елена Ивочкина
Евгения Игумнова
Алла Ковнир
Сергей Плотников
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Элиза Донован
Блайт Дэннер
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Стивен МакХатти
Айла Фишер
Венсан Эльбаз
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Небо над Берлином
драма, мелодрама, фэнтези
Германия, 1987
Ведьма: реинкарнация
фильм ужасов
Мексика, 2022
Гнев
драма
Ливан, Германия, 2021
Хищники
триллер
Испания, Франция, 2022
Метки тьмы
фильм ужасов
США, 2021
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Один настоящий день
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2022
Сожги все мои письма
драма, экранизация
Швеция, 2022
Зомби: Из Пусана в Гангнам
комедия, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Лёгкое знакомство
мелодрама
Россия, 2023
Лиза
драма, мелодрама
Россия, 2023
Чёрная метка
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram