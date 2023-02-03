Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
» режиссёра Михаила Полякова
(«Секреты семейной жизни-2
»). В нём главные герои дают ценные советы об общении с людьми.
Дело было в далёком 2019-м году… Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чём же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Лёша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню. А ещё, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чём кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. Они вернулись поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всём.
Главные роли в фильме сыграли Леонид Барац
, Александр Демидов
, Камиль Ларин
, Ростислав Хаит
, Михаил Полицеймако
, Максим Виторган
, Дмитрий Нагиев
и Гарик Харламов
.
В российский прокат фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
» вышел 2 февраля.
обсуждение >>