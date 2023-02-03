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«Для вас открыт наш теплый дом»: Елена Лагута и Дмитрий Исаев сыграли в мелодраме «Пока все дома»

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3 февраля 2023

Елена Лагута и Дмитрий Исаев снялись в четырехсерийной мелодраме Глеба Якубовского «Пока все дома», сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

По сюжету мать-одиночка Алёна воспитывает дочь Иру, забыв про свою личную жизнь. Она оправдывает проступки и мелкие обманы дочери, пока это не приводит к серьезным последствиям. Потеряв веру в близкого человека и все, что ей было так дорого, Алёна начинает жизнь заново. Встретив любовь, она вынуждена сделать непростой выбор – обрести личное счастье или снова решать проблемы непутевой дочери.

«Для вас открыт наш теплый дом»: Елена Лагута и Дмитрий Исаев сыграли в мелодраме «Пока все дома»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Ни в коем случае нельзя утопать в детях. Они – продолжение нашей жизни, но мы – не их жизнь. Родители должны быть опорой, но давать детям свободу и как можно больше самостоятельности. Женщина никогда не должна забывать о себе, как о женщине. Она должна быть вдохновлена и светиться изнутри, поэтому рядом обязательно должен быть такой мужчина, который будет совершать поступки и дарить ей любовь, как и сделал Михаил – пришел, увидел и сделал счастливой», — говорит исполнительница главной роли Елена Лагута.

В мини-сериале также заняты Владимир Бутенко, Кристина Новикова, Максим Тригубчак и Андрей Гусев. За визуальную составляющую отвечают оператор Ян Вороновский и художник-постановщик Игорь Петров.
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«Для вас открыт наш теплый дом»: Елена Лагута и Дмитрий Исаев сыграли в мелодраме «Пока все дома» фотографии
«Для вас открыт наш теплый дом»: Елена Лагута и Дмитрий Исаев сыграли в мелодраме «Пока все дома» фотографии
«Для вас открыт наш теплый дом»: Елена Лагута и Дмитрий Исаев сыграли в мелодраме «Пока все дома» фотографии
«Для вас открыт наш теплый дом»: Елена Лагута и Дмитрий Исаев сыграли в мелодраме «Пока все дома» фотографии
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