Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко

По сюжету Юлии (Порошина) казалось, что она счастлива в браке. Но после 25 лет совместной жизни муж Арсений (Жигунов) ушел от нее к молодой любовнице. Поставив крест на личной жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента главная героиня знакомится с бывшим летчиком Романом (Бойко). Он, как и Юля, тоже разочаровался в любви. Общение между ними с самого начала не ладится, но судьба будто нарочно толкает их друг к другу.
Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье. За визуальную составляющую отвечают оператор Егор Суровцев и художник-постановщик Денис Чернышев. Премьера запланирована в эфире «России».
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