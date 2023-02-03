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Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко

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3 февраля 2023

В Москве закончились съемки многосерийной мелодрамы Станислава Назирова «Всем по 50». Согласно пресс-службе телеканала «Россия», главные роли в сериале исполнили Мария Порошина, Сергей Жигунов, Ярослав Бойко, Анна Якунина, Егор Кутенков, Галина Безрук, Марина Доможирова, Илья Акинтьев и Максим Аверин.

Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Юлии (Порошина) казалось, что она счастлива в браке. Но после 25 лет совместной жизни муж Арсений (Жигунов) ушел от нее к молодой любовнице. Поставив крест на личной жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента главная героиня знакомится с бывшим летчиком Романом (Бойко). Он, как и Юля, тоже разочаровался в любви. Общение между ними с самого начала не ладится, но судьба будто нарочно толкает их друг к другу.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье. За визуальную составляющую отвечают оператор Егор Суровцев и художник-постановщик Денис Чернышев. Премьера запланирована в эфире «России».
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Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко фотографии
Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко фотографии
Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко фотографии
Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко фотографии
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