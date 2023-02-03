Анастасия Безбородова и Никита Бурячёк откроют «Ателье счастья»

По словам Анастасии Безбородовой, «очень важно, чтобы в нужный момент рядом был человек, который поможет и поддержит. Друзья действительно познаются в беде. Когда моя героиня оказалась в трудной ситуации, ее поддержали именно друзья – направили, подарили надежду, помогли найти цель в жизни и обрести любовь и женское счастье».
Главная героиня мини-сериала Света думала, что в ее жизни все отлично – она работает инспектором на бирже труда, отлично выглядит и счастлива с мужем. Но, попав под сокращение, поняла, что все не совсем так: работу найти сложно, муж изменяет ей с бывшей коллегой, а потом и вообще сбежал, прихватив деньги, отложенные на образование сына. Подруга поддержала ее идею открыть свое ателье, ведь раньше Света отлично шила, но надо придумать, как найти клиентов, поскольку денег на рекламу у нее нет. Неожиданно появляется первый заказчик – бывший одноклассник Игорь, и дело начинает двигаться, но Игорь становится настойчив в своих ухаживаниях. Сыну Светланы нужен отец, и она задумывается о том, чтобы вернуть мужа, но, в конце концов понимает, что ей нужен мужчина более надежный, уверенный, честный и верный.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Наша история о чистой, сказочной, воздушной любви. О том, что каждый человек рано или поздно найдёт счастье, с какими бы трудностями он не столкнулся. Главное – разглядеть его», — говорит Никита Бурячёк.
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