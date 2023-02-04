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Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

4 февраля
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Новости кино >>
4 февраля 2023
Disney+ и Lucasfilm анонсировали продолжение альманаха «Звездные войны: Видения»: в отличие от прошлой партии, состоявшей из аниме-новелл, девять свежих коротышей смастерят студии со всеми мира — например, Cartoon SaloonПеснь моря», «Легенда о волках») и AardmanБарашек Шон»), а Японию представит лишь одна из них, да и та принадлежит американским инвесторам (D’art Shtajio). «Ультрамен» от студии Production I.GПатриотизм Мориарти», «Ао Аси») готовится к третьему и, к счастью, последнему сезону, а посему демонстрирует новый трейлер. Также появилось видеопредупреждение, что сразу два сиквела игровой версии «Токийских мстителей» совсем скоро выйдут в японский прокат: «Кровавый Хэллоуин» отправится за длинной иеной 21 апреля, а «Кровавый Хэллоуин: Решающая битва» — 30 июня. В столичном (для Страны восходящего солнца) театре Milano-Za, что в Кабуки-тё, поставят спектакль по «Евангелиону»: обещают невиданные предыстории персонажей и новые угрозы для Матушки-Земли-3. Классическая сёдзё-манга «Огонь!» Хидэки Мидзуно, рассказывающая о молодом рок-музыканте в Америке 1960-х, дождалась первого за 23 года переиздания. Компания Banpresto (дочка Bandai Namco, ранее выпускавшая видеоигры), проводит лотерею: главные призы — умилительные фигурки персонажей из «Истребителя демонов» (среди наград могут попасться любитель всего блестящего Тэнгэн Удзуи, страшный во сне Дзэницу и демоны-сиблинги Даки и Гютаро).

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о трейлере новой (космической!) дилогии «Сейлор Мун» или первом аниме про Гамеру), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Гридмен» — сериал с монстрам и роботами, который постоянно ломает ожидания
3 февраля в японских кинотеатрах стартовал прокат фильма, соединяющего второй и третий сезоны «Истребителя демонов». Анимационная картина состоит из двух финальных серий арки «Квартала красных фонарей» и часового первого эпизода «Деревни кузнецов». Третий сезон стартует уже в апреле, а пока смотрим тизер, в котором перечислены все демоны Высшего ранга.


Актерский состав:
Кокусибо – Рётаро Окиаю (Шрам из «Стального алхимика»)
Дома- Мамору Мияно (Хролло Люцильфер из «Охотник х Охотник»)
Хантэнгу – Тосио Фурукава (Кагэмару из «Самурая Чамплу»)
Гёкко – Косукэ Ториуми (Киба Инудзука из «Наруто»)


Также посетители кинотеатров получили возможность оценить опенинг Kizuna no Kiseki в исполнении группы AN WITH A MISSIONИнуясики»)

Читать Напоминаем, что там было во втором сезоне
Создатели аниме «Великая Небесная стена» объявили основной актерский состав и поделились двумя новыми постерами. Производство ведется на уже помянутой студии Production I.G («Психопаспорт», «Корона грешника»), релиз намечен на апрель этого года. Трейлер к сериалу с русскими субтитрами можно найти у всех на виду в нашем ноябрьском дайджесте.

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Действие манги Исигуро Масакадзу разворачивается в Японии, пережившей глобальную катастрофу и населенной плотоядными чудовищами. Кируко — разнорабочая из Накано — по просьбе незнакомки помогает юноше Мару добраться до загадочных «Небес». Путешествуя по постапокалиптическим пустошам, подростки должны выяснить, где именно находится рай на Земле и что будет, когда они туда доберутся. В это же время девушка Токио, обитающая в оазисе за высокими стенами, начинает задаваться вопросом, есть ли жизнь во внешнем мире.

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

В ролях:
Мару — Гэн Сато (Гейл Гибсон из «Моего перерождения в слизь»)
Кируко — Саяка Сэмбонги (Кикури Хирои из «Одинокого рокера!»)
Токио — Хибико Ямамура (Эри Таки из «Кэйона!»)
Кона — Тосиюки Тоёнага (Сатоси Масиба из «Формы голоса»)
Мимихимэ — Мисато Фукуэн (Мартин Рест из «Монстра»)
Сиро — Сюнсукэ Такэути (Эйнар из «Саги о Винланде»)
Куку — Томоё Куросава (Нобуко Такада из «Магической битвы»)
Андзу — Мисато Мацуока (Цубамэ Мидзусаки из «Руки прочь от кинокружка!»)
Така — Юки Син (Симред из «Созданного в Бездне»)

Читать «Триган» — классический постапокалиптический космовестерн
Криминальный семейный триллер «Мой домашний герой» от студии Tezuka ProductionsПять невест», «Терраса кафе богинь»), основанный на одноименной манге Наоки Ямакавы, обзавелся промороликом (предыдущий трейлер лежит в октябрьском схроне). Выход в эфир — уже в этом апреле.


Скромный сарариман Тэцуо Тосу, за 47 лет ни разу не нарушивший закон, подозревает бойфренда дочери Рэйки — брутального Нобуто Мотори — в рукоприкладстве. Пытаясь докопаться до истины, он прячется в платяном шкафу и выясняет, что Нобуто — член якудза и в прошлом уже убивал своих подружек. Любящему отцу этого достаточно, чтобы решить проблему самым радикальным способом.

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Проект поставит Такаси КамэиРыцари Сидонии») по сценарию Кохэя Киясу ( «Почувствуй ветер»), чардиз — Масацунэ НогутиВойна горничных Акибы», «Мегалобокс»), композитор — Кэндзи КаваиМоб Психо 100», «Баракамон»). Эндинг Decided. предоставит рок-трио Dizzy Sunfist.

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Самоотверженного Тэцуо Тосу озвучит Дзюнъити Сувабэ (Гриммджо Джагерджак из «Блича»), его супругу Касэн — Саяка Охара (Футаба Миямидзу из «Твоего имени»), дочь Рэйку — начинающая сэйю Тихиро Сирата, а за преступника Нобуто Мотори будет говорить Кэйта Тада (Рио Ханамура из «Мини-футбола для мальчиков»).

В остальных ролях:
Кёити Мадзима — Кэнто Ито (Хиротака Нифудзи из «Так сложно любить отаку»)
Ёситацу Матори — Синъитиро Мики (Кай Симада из «Мартовского льва»)
Хибики — Руми Окубо (Омохару Наканака из «У Коми проблемы с общением»)
Кубо — Акио Оцука (Король Ингари из «Ходячего замка»)
Опенинг Ai no Uta исполнит японская певица Тиай ФудзикаваВосхождение героя щита»).

Слушать «Необычное такси» — ещё одна городская драма, где есть якудза
Студия Kinema CitrusЗнойный пинг-понг», «Черная пуля») поделилась первым трейлером аниме «Мой счастливый брак», анонсированного в апреле 2022-го. Премьера состоится в июле. Ниже — ролик с русскими субтитрами.


С самого детства Миё Саймори не знала любви. После смерти матери отец отгородился от девочки, а мачеха и сводная сестра Кая обращались с ней как со служанкой. Чтобы избавится от обузы, семья решает выдать Миё замуж за сурового и жестокосердного военачальника Киёку Кудо. Бедняжка смиряется со своей участью, но, вопреки ожиданиям, Кудо оказывается вовсе не таким чудовищем, как о нем говорят.

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Руководит творческой группой Юдай КуботаДорохедоро», «Самурай-гимнаст»), над скриптом трудится Ами Сато, а персонажей рисует Сатико ЯсудаЛюбовь похожа на прошедший дождь»). За Миё говорит Рэйна Уэда (Резе из «Человека-бензопилы»), а Киёку Кудо озвучит Кайто Исикава (Тобио Кагэяма из «Волейбола!!»).

К ним присоединятся:
Аянэ Сакура (Цубаки Савабэ из «Твоей апрельской лжи») в роли Каи Саймори
Котаро Нисияма (Дзюнносукэ Накано из «Ао Аси») в роли Кодзи Тацуиси
Хоко Кувасима (Томоё Сакагами из «Кланнад») в роли Юриэ
Хиро Симоно (Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов») в роли Ёсито Годо

Читать «Пузырь» — современная версия «Русалочки»
Фэнтэзийная манга «Королевство руин» авторства Ёрухаси в течение года получит аниме-адаптацию. Над сериалом работает студия Yokohama Animation LabГениальный принц спасает державу от долгов», «Созерцая колготки»).

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Люди и ведьмы веками жили в согласии, а человечество процветало благодаря магии. Однако сила науки превзошла достоинства чар, и теперь колдуний считаются врагами, мешающими прогрессу. Научная революция переросла в кровавое преследование, где смерть — единственное средство против ведовства. Став свидетелем жестокой расправы над взрастившей его ворожеей, Адонис клянется отомстить за наставницу.

Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Режиссерское кресло займет Кэйтаро МотонагаЁрмунганд», «Полиция будущего»), сценарий пишет Такамицу КоноОтступница Габриэль», «Клуб игр по выживанию!»), ответственный за персонажей — Хироми КатоАтака титанов», «Бек»), а музыку напишут Мики СакураиГородская дьяволица»), Сю КанэмацуМеханическая планета») и Ханаэ НакамураАгрессивная Рэцуко»). Голосом Адониса станет Кайто Исикава (Рику Тогакуси из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»).
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