Молот ведьм: главные новости аниме за неделю

Disney+ и Lucasfilm анонсировали продолжение альманаха «Звездные войны: Видения»: в отличие от прошлой партии, состоявшей из аниме-новелл, девять свежих коротышей смастерят студии со всеми мира — например, Cartoon Saloon («Песнь моря», «Легенда о волках») и Aardman («Барашек Шон»), а Японию представит лишь одна из них, да и та принадлежит американским инвесторам (D’art Shtajio). «Ультрамен» от студии Production I.G («Патриотизм Мориарти», «Ао Аси») готовится к третьему и, к счастью, последнему сезону, а посему демонстрирует новый трейлер. Также появилось видеопредупреждение, что сразу два сиквела игровой версии «Токийских мстителей» совсем скоро выйдут в японский прокат: «Кровавый Хэллоуин» отправится за длинной иеной 21 апреля, а «Кровавый Хэллоуин: Решающая битва» — 30 июня. В столичном (для Страны восходящего солнца) театре Milano-Za, что в Кабуки-тё, поставят спектакль по «Евангелиону»: обещают невиданные предыстории персонажей и новые угрозы для Матушки-Земли-3. Классическая сёдзё-манга «Огонь!» Хидэки Мидзуно, рассказывающая о молодом рок-музыканте в Америке 1960-х, дождалась первого за 23 года переиздания. Компания Banpresto (дочка Bandai Namco, ранее выпускавшая видеоигры), проводит лотерею: главные призы — умилительные фигурки персонажей из «Истребителя демонов» (среди наград могут попасться любитель всего блестящего Тэнгэн Удзуи, страшный во сне Дзэницу и демоны-сиблинги Даки и Гютаро).
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о трейлере новой (космической!) дилогии «Сейлор Мун» или первом аниме про Гамеру), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
Действие манги Исигуро Масакадзу разворачивается в Японии, пережившей глобальную катастрофу и населенной плотоядными чудовищами. Кируко — разнорабочая из Накано — по просьбе незнакомки помогает юноше Мару добраться до загадочных «Небес». Путешествуя по постапокалиптическим пустошам, подростки должны выяснить, где именно находится рай на Земле и что будет, когда они туда доберутся. В это же время девушка Токио, обитающая в оазисе за высокими стенами, начинает задаваться вопросом, есть ли жизнь во внешнем мире.
Скромный сарариман Тэцуо Тосу, за 47 лет ни разу не нарушивший закон, подозревает бойфренда дочери Рэйки — брутального Нобуто Мотори — в рукоприкладстве. Пытаясь докопаться до истины, он прячется в платяном шкафу и выясняет, что Нобуто — член якудза и в прошлом уже убивал своих подружек. Любящему отцу этого достаточно, чтобы решить проблему самым радикальным способом.
Самоотверженного Тэцуо Тосу озвучит Дзюнъити Сувабэ (Гриммджо Джагерджак из «Блича»), его супругу Касэн — Саяка Охара (Футаба Миямидзу из «Твоего имени»), дочь Рэйку — начинающая сэйю Тихиро Сирата, а за преступника Нобуто Мотори будет говорить Кэйта Тада (Рио Ханамура из «Мини-футбола для мальчиков»).
С самого детства Миё Саймори не знала любви. После смерти матери отец отгородился от девочки, а мачеха и сводная сестра Кая обращались с ней как со служанкой. Чтобы избавится от обузы, семья решает выдать Миё замуж за сурового и жестокосердного военачальника Киёку Кудо. Бедняжка смиряется со своей участью, но, вопреки ожиданиям, Кудо оказывается вовсе не таким чудовищем, как о нем говорят.
Люди и ведьмы веками жили в согласии, а человечество процветало благодаря магии. Однако сила науки превзошла достоинства чар, и теперь колдуний считаются врагами, мешающими прогрессу. Научная революция переросла в кровавое преследование, где смерть — единственное средство против ведовства. Став свидетелем жестокой расправы над взрастившей его ворожеей, Адонис клянется отомстить за наставницу.
обсуждение >>