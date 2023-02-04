Агент ФБР Джуд Лоу возьмется за дело опасного преступника Николаса Холта

По сюжету в 1983 году серия преступлений неизвестной группировки — ограбления банков, подделка денег и нападение на бронированные автомобили — потрясла жителей Тихоокеанского Северо-Запада. Пока сбитые с толку полицейские пытались найти виновных, агент ФБР в исполнении Джуда Лоу пришел к выводу, что это дело рук террористической организации, которую возглавляет персонаж Николаса Холта. Будучи вдохновленными радикальным харизматическим лидером, они хотят развязать настоящую войну против федерального правительства Соединенных Штатов.
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