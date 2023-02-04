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Агент ФБР Джуд Лоу возьмется за дело опасного преступника Николаса Холта

4 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
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4 февраля 2023
Джуд Лоу и Николас Холт исполнят главные роли в криминальном фильме «Порядок» (The Order), сообщает Deadline.

Агент ФБР Джуд Лоу возьмется за дело опасного преступника Николаса Холта
фото: deadline.com

За режиссуру будет отвечать австралийский постановщик Джастин Курзель, известный своими мрачными работами «Макбет», «Кредо убийцы», «Нитрам» и «Правдивая история банды Келли». Сценарий напишет Зак Бэйлин, номинированный на «Оскар» за «Короля Ричарда». В основу сюжета будет положена книга Кевина Флинна и Гэри Герхардта «Безмолвное братство».

По сюжету в 1983 году серия преступлений неизвестной группировки — ограбления банков, подделка денег и нападение на бронированные автомобили — потрясла жителей Тихоокеанского Северо-Запада. Пока сбитые с толку полицейские пытались найти виновных, агент ФБР в исполнении Джуда Лоу пришел к выводу, что это дело рук террористической организации, которую возглавляет персонаж Николаса Холта. Будучи вдохновленными радикальным харизматическим лидером, они хотят развязать настоящую войну против федерального правительства Соединенных Штатов.
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Зак БэйлинДжастин КурзельДжуд ЛоуНиколас Холт
фильмы
Король РичардКредо убийцыМакбетНитрамПодлинная история банды Келли

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Агент ФБР Джуд Лоу возьмется за дело опасного преступника Николаса Холта фотографии
Агент ФБР Джуд Лоу возьмется за дело опасного преступника Николаса Холта фотографии
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