Найдена актриса на роль Кейт Мосс в байопике «Мосс и Фрейд». Образ супермодели воплотит восходящая британская звезда Элли Бамбер («Змей»), сообщает The Hollywood Reporter.
фото: hollywoodreporter.com
Фильм расскажет о супермодели Кейт Мосс и Люсьене Фрейде, британском художнике-портретисте и внуке психоаналитика Зигмунда Фрейда. В начале 2000-х модель согласилась позировать обнаженной для новой работы мастера. Впоследствии эта картина повлияла на жизни обоих.
Фрейда сыграет Дерек Джекоби («Убийство в Восточном экспрессе»). За сценарий и режиссуру байопика отвечает Джеймс Лукас, отмеченный «Оскаром» за короткометражный фильм «Телефонный звонок». Мосс выступит в качестве продюсера проекта.
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