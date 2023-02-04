Найдена актриса на роль Кейт Мосс в байопике «Мосс и Фрейд»

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«Сердце мира»: Мой ласковый и нежный зверь

«У самого белого моря»: Три возраста горя

Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает

Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убрать его имя с афиш российских театров

В Москве завершились съемки четвертого сезона сериала о Екатерине Великой

Интервью

Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»

Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва