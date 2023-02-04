Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
30 лучших сериалов 2022 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Найдена актриса на роль Кейт Мосс в байопике «Мосс и Фрейд»

4 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
4 февраля 2023

Найдена актриса на роль Кейт Мосс в байопике «Мосс и Фрейд». Образ супермодели воплотит восходящая британская звезда Элли БамберЗмей»), сообщает The Hollywood Reporter.

Найдена актриса на роль Кейт Мосс в байопике «Мосс и Фрейд»
фото: hollywoodreporter.com

Фильм расскажет о супермодели Кейт Мосс и Люсьене Фрейде, британском художнике-портретисте и внуке психоаналитика Зигмунда Фрейда. В начале 2000-х модель согласилась позировать обнаженной для новой работы мастера. Впоследствии эта картина повлияла на жизни обоих.

Фрейда сыграет Дерек ДжекобиУбийство в Восточном экспрессе»). За сценарий и режиссуру байопика отвечает Джеймс Лукас, отмеченный «Оскаром» за короткометражный фильм «Телефонный звонок». Мосс выступит в качестве продюсера проекта.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дерек Джекоби
фильмы
ЗмейУбийство в "Восточном экспрессе"

анонс

Яндекс Бизнес

Скорбим

Джемал Гаганидзе
3 февраля ушёл из жизни актёр Джемал Гаганидзе.
Леонард Петрашак
1 февраля ушёл из жизни актёр Леонард Петрашак.

День рождения >>

Александра Завьялова
Ольга Иванова
Игорь Кваша
Инна Мирошниченко
Анна Невская
Ромуальдас Раманаускас
Алексей Розин
Петр Томашевский
Александра Урсуляк
Габриэль Анвар
Патрик Бергин
Роб Корддри
Ида Люпино
Зыгмунт Малянович
Норман Уиздом
Мария Хвалибуг
все родившиеся 4 февраля >>

Афиша кино >>

Небо над Берлином
драма, мелодрама, фэнтези
Германия, Франция, 1987
Ведьма: реинкарнация
фильм ужасов
Мексика, 2022
Гнев
драма
Ливан, Германия, 2021
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Хищники
триллер
Испания, Франция, 2022
Метки тьмы
фильм ужасов
США, 2021
Один настоящий день
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2022
Сожги все мои письма
драма, экранизация
Швеция, 2022
Зомби: Из Пусана в Гангнам
комедия, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Лёгкое знакомство
мелодрама
Россия, 2023
Лиза
драма, мелодрама
Россия, 2023
Чёрная метка
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»
Интервью
Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»
Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен