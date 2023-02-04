Тома Харди отправят в психиатрическую больницу в сериале «Лазарь»

Том Харди исполнит ведущую роль в драматическом сериале «Лазарь» (Lazarus) для стримингового сервиса Apple TV+, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
История начинается с того, как изможденный молодой человек блуждает по железнодорожным путям. Тринадцать лет назад он и его сестра, как предполагает следствие, пропали без вести, став жертвами известного серийного убийцы Юрека Вальтера. Чтобы отыскать пропавшую сестру мужчины, детектив Сага Бауэр начинает работать под прикрытием. Она устраивается в психиатрическую больницу, где находится Вальтер с момента его ареста.
Харди сыграет серийного убийцу, а образ детектива воплотит Зази Битц. Deadline уточняет, что это будет история в духе «Молчания ягнят». В качестве режиссера и сценариста выступит Эйстайн Карлсен. «Лазарь» основан на серии книг «Йона Линна» Ларса Кеплера, проданных 17-миллионным тиражом по всему миру.
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