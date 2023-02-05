Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств

«Надеюсь, после просмотра нашего сериала зрительницы поймут основную мысль, которую мы хотели донести – можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что чувствуешь. Раскройте глаза, ведь счастье, которое вы ищете, может быть совсем рядом», — говорит Валерия Бурдужа.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Таня Лейкина живет по инструкциям и расписанию, она уверена, что в ее жизни все прекрасно – перспективная работа, красавец-жених и свадьба не за горами. И вдруг в один день все рушится: Таню увольняют с работы, а жених уходит к более обеспеченной женщине. Случайно Таня узнает, что он был завсегдатаем сайта знакомств «Одиночества.net», и решает отомстить обидчику – найти «идеального жениха» на этом же сайте. Помогает ей в этом бывший однокурсник – Юрий Грошев. А поскольку это может быть небезопасно, заботливый Юрий начинают вместе с ней ходить на свидания и тайно добывать правдивые сведения о кандидатах. Таня и Юрий сближаются. Попав в ряд забавных и опасных ситуаций, Таня постепенно понимает, что тот, кто был все это трудное время рядом и поддерживал ее, как раз и обладает всеми качествами «идеального жениха» – они просто созданы друг для друга.
Владимир Гуськов «уверен, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Финалы у историй таких взаимоотношений бывают, конечно, разные, но не зря ведь говорят, что настоящая любовь начинается именно с дружбы».
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