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Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств

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Новости кино >>
5 февраля 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Евгении Юстус «Одиночества.net» производства студии «Феникс-Фильм». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов, а компанию им составили Александра Артемьева, Валерий Панков, Игорь Скрипко и другие актеры.

«Надеюсь, после просмотра нашего сериала зрительницы поймут основную мысль, которую мы хотели донести – можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что чувствуешь. Раскройте глаза, ведь счастье, которое вы ищете, может быть совсем рядом», — говорит Валерия Бурдужа.

Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Таня Лейкина живет по инструкциям и расписанию, она уверена, что в ее жизни все прекрасно – перспективная работа, красавец-жених и свадьба не за горами. И вдруг в один день все рушится: Таню увольняют с работы, а жених уходит к более обеспеченной женщине. Случайно Таня узнает, что он был завсегдатаем сайта знакомств «Одиночества.net», и решает отомстить обидчику – найти «идеального жениха» на этом же сайте. Помогает ей в этом бывший однокурсник – Юрий Грошев. А поскольку это может быть небезопасно, заботливый Юрий начинают вместе с ней ходить на свидания и тайно добывать правдивые сведения о кандидатах. Таня и Юрий сближаются. Попав в ряд забавных и опасных ситуаций, Таня постепенно понимает, что тот, кто был все это трудное время рядом и поддерживал ее, как раз и обладает всеми качествами «идеального жениха» – они просто созданы друг для друга.

Владимир Гуськов «уверен, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Финалы у историй таких взаимоотношений бывают, конечно, разные, но не зря ведь говорят, что настоящая любовь начинается именно с дружбы».
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Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств фотографии
Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств фотографии
Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств фотографии
Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов зарегистрировались на сайте знакомств фотографии
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