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Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата»

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Новости кино >>
5 февраля 2023
Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Олега Кириченко «Любовь во всем виновата», сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

«Наша история про мнимый, придуманный успех. Нужно иногда остановиться, чтобы понять, что помимо карьеры, за которой все гонятся, есть любовь и семья. Играя роль в сериале, я находился в привычной обстановке, потому что сам родом из маленького города. Мой герой – обычный рабочий парень, разбирающийся в фермерстве. Он понимающий, спокойный, свободный, человек – мне близко такое», — рассказал о своем персонаже Кирилл Дыцевич.

Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Мини-сериал поведает зрительницам телеканала об умной и целеустремленной Марине, ставшей жертвой предательства. Любимый Андрей присвоил себе ее проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню. Там в прибрежном баре Марина встречает бывшего одноклассника Стаса, однако встреча не обрадовала обоих – она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее преображением в столичную надменную фифу. Но жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться, как выясняется, что Стас женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс.

В сериале также заняты Виктор Михайлов и Андрей Бутин. Оператором выступил сам режиссер Олег Кириченко, а художником-постановщиком — Александр Михайлов. Музыку сочинил композитор Игорь Бабаев.
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Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата» фотографии
Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата» фотографии
Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата» фотографии
Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата» фотографии
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