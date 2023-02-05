Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич сыграли в мелодраме «Любовь во всем виновата»

«Наша история про мнимый, придуманный успех. Нужно иногда остановиться, чтобы понять, что помимо карьеры, за которой все гонятся, есть любовь и семья. Играя роль в сериале, я находился в привычной обстановке, потому что сам родом из маленького города. Мой герой – обычный рабочий парень, разбирающийся в фермерстве. Он понимающий, спокойный, свободный, человек – мне близко такое», — рассказал о своем персонаже Кирилл Дыцевич.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Мини-сериал поведает зрительницам телеканала об умной и целеустремленной Марине, ставшей жертвой предательства. Любимый Андрей присвоил себе ее проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню. Там в прибрежном баре Марина встречает бывшего одноклассника Стаса, однако встреча не обрадовала обоих – она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее преображением в столичную надменную фифу. Но жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться, как выясняется, что Стас женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс.
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