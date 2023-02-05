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«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей

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Новости кино >>
5 февраля 2023
«Чебурашка», в январе установивший рекордную для новейшего российского проката отметку в 5 млрд рублей кассовых сборов, в первые числа февраля преодолел планку в 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей
фото: aif.ru

На данный момент у «Чебурашки» 6,04 млрд кассовых сборов и 19,7 млн зрителей. У выходившего больше 10 лет назад «Аватара», который прокатывался в том числе в премиальных форматах IMAX и считался ранее рекордсменом российского проката, было 3,5 млрд рублей и 13 млн 466 тысяч зрителей.

За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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